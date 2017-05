Real Madrid: Álvaro Morata contó como fue 'bautizado' por Iker Casillas

El delantero fue víctima de las 'crueles' bromas de sus compañeros cuando llegó al Real. Iker Casillas lo 'bautizo' con un curioso hecho.

En una entrevista para Real Madrid TV, el delantero blanco Álvaro Morata reveló anécdotas de sus primeros días en el equipo. El delantero contó como lo recibieron la primera vez que pisó la 'Casa blanca', Iker Casillas era el capitán en aquel entonces y el portugués José Mourinho el técnico.

Cuenta Morata que un día Casillas le jugó una broma pesada. "Me acuerdo una vez que, llevando yo dos o tres entrenamientos, Iker (Casillas) me llamó y me dijo: 'Álvaro, te llama el profesor, vete a hablar con él'. Abrí la puerta y digo:¿Qué pasa? '¿Cómo que qué pasa?', dijo el mister y le respondí: ¿No querías hablar conmigo?, 'Vete de aquí, hombre' me respondió, ¿Con esas bromas al profesor como iba poder jugar?", señaló entre risas el delantero.

El atacante de 24 años es habitual pieza de recambio en el Real Madrid de Zinedine Zidane y lleva 13 goles en 23 partidos de La Liga, no obstante, al carecer de protagonismo debido a que tiene por delante a la 'BBC', tomaría nuevos rumbos la próxima temporada.