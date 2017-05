Real Madrid analiza la compra de André Gomes, quien no continuaría en el Barcelona

Real Madrid quiere dar la sorpresa en el mercado y va tras los pasos del volante luso. En Barcelona le dejarían el camino libre.

Nuevo golpe en el mercado de fichajes. El Real Madrid ya planifica lo que será la campaña de la próxima temporada en donde quiere seguir teniendo el protagonismo y el éxito de la presente. En ese escenario, ha puesto los ojos en un jugador de la 'vereda de enfrente' aprovechando que quedará libre en junio.

Se trata de nada más y nada menos que André Gomes, tras una irregular temporada el volante portugués del Barcelona no figura en los planes del 2017-18 y Jorge Mendes lo viene ofreciendo a diversos clubes de Europa, sin embargo el principal interesado es el Real Madrid.

Florentino Pérez ha preferido callar por el momento ante los rumores, no obstante, no sería una idea descabellada la operación ya que los 'merengues' lo quieren desde el verano pasado antes de que firmara por el cuadro 'culé'.

El ex Valencia, no ha colmado las expectativas en tienda azulgrana, llegó en el mercado de verano pasado en medio de una gran expectativa, sin embargó la realidad ha sido otra, apenas marcó 3 goles en 28 partidos jugados en la liga y no ha sido titular habitual.