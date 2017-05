Josep Guardiola ya tiene en mente quienes no seguirán en el Manchester City

Josep Guardiola dio la 'lista negra' de los jugadores con el cual no quiere contar para la próxima temporada.

Fuente : Yaya Touré sería el primero en salir del Etihad Stadium.

Restan tres partidos para que finalice la Premier League. Dichos cotejos significarán finales para Josep Guardiola, técnico catalán, que pondrá toda la carne al asador para salvar la campaña. El estratega del Manchester City tiene la obligación de clasificar al conjunto celeste a la próxima edición de la Champions League.

Pero de no lograr la hazaña. El 'Pep' Guardiola le ha comunicado a la dirigencia 'Citizen' los jugadores que ya cumplieron su ciclo. “Tengo en mente los que seguirán y los que no, pero es algo hablaremos al final del curso. Hay varios que les pesan la camiseta”, expresó el técnico catalán a los medios ingleses.

Si bien no dio nombres, 'The Sun' reveló que uno de los que no seguirán en las filas del Etihad Stadium es Yaya Touré. El marfileño no del gusto del 'Pep' Guardiola. Otro nombre que también figura en la 'lista negra' es Willy Caballero. El guardameta argentino de 35 años estaría disputando sus últimos partidos en el City.

Cabe resaltar que el Manchester City, que marcha cuarto con 69 puntos, estaría clasificando hoy mismo a la eliminatoria para acceder a la fase grupo de la Champions League 2017-18. No obstante, no fue el objetivo que se trazó a principio de temporada. La consigna de clasificar directamente.

EL DATO:

El Manchester City recibe mañana (6:30 a.m.) al Leicester City por la fecha 36 de la Premier League.