Real Madrid: Cristiano Ronaldo asegura que tiene una buena relación con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo desmintió que tenga una enemistad y que no se lleve con el crack del Barcelona, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo se lleva de los mejor con Lionel Messi. Creditos : EFE

Real Madrid tiene los días contados para que salga a Cardiff a disputar su segunda final consecutiva de Champions League. Por dicha razón, los futbolistas han acaparado las cámaras y sin duda uno de ellos es Cristiano Ronaldo. El delantero habló con el periodista Martín Liberman para Fox Sports.

El futbolista 'Merengue' habló sobre Lionel Messi y aseguró que no es su amigo, pero que lo respeta bastante como compañero de profesión. Y es que por años se dio a conocer que ambos jugadores no se podían ver ni en pintura tanto fuera como dentro de las canchas. Por eso, el portugués salió a negar todo eso.

"La rivalidad con Messi es un tema de la prensa. No tengo dudas. La empresa quiere vender, hacer su negocio. Es normal. Esto no solo pasa en el fútbol, también se ve en la Fórmula 1, en el tenis, en cualquier deporte. No te digo que soy amigo de Messi, pero somos compañeros", manifestó Cristiano Ronaldo.

"Hemos compartido tantos momentos, en los premios por ejemplo. En los últimos dos años estuvimos siempre los dos. La verdad que tengo una relación muy buena con él. Amigos que comemos junto no, pero lo respeto y lo considero como compañero de profesión. No rival porque esa palabra no me gusta y comparaciones tampoco", agregó.

"Si me gusta verlo jugar. A mi me gusta ver todos los buenos jugadores y Messi es uno de ellos. Es un crack y disfruto verlo. Nunca me ha hecho nada malo. Cuando a él le preguntan algo de Cristiano también habla bien. Mi relación con él es cordial y nos respetamos mutuamente", puntualizó CR7.

EL DATO

Cristiano Ronaldo ha ganado 4 veces el Balón de Oro y está a uno de Lionel Messi.