Renato Tapia sobre su presente el Feyenoord: "Salí campeón y aún así me critican"

Renato Tapia viene de anotar un gol a Jamaica en el último amistoso de la Selección peruana. El volante confirmó en una entrevista que no se moverá del Feyenoord.

Renato Tapia respondió a los quienes aseguran que casi no juega en el Feyenoord. Fuente : Agencias

Renato Tapia confesó que las críticas sobre su poca continuidad en el Feyenoord lo incomodan. Además, el mediocampista de la Selección peruana aseguró que se quedará en el conjunto holandés hasta cumplir su contrato.

"Me sentí un poco incómodo, si bien es cierto no he tenido mucha continuidad, me critican el hecho de no jugar, pero no se dan cuenta de todo lo que implica, salí campeón y aún así me critican. Sé que hago las cosas bien pero la gente a veces ve el lado malo de las cosas, sé que es algo que va a suceder siempre, pero estoy tranquilo y ahora pensando en volver a ganarme un puesto en el equipo. Todo depende de mí, voy a hacer lo mejor de mí para poder jugar y estoy tranquilo por eso", dijo el volante en una entrevista concedida a NexSport.

"El 3 de julio empieza la pretemporada, a partir de esa fecha ya estaré sumándome al equipo. Estoy enfocado en el Feyenoord tengo contrato hasta el 2020, no estoy pensando otra cosa. Si sale algo bienvenido sea, por ahora no he escuchado nada de parte de mi representante ni yo mismo. Por ahora voy a disfrutar mis vacaciones y nada más", agregó el popular 'Cabezón'.

Asimismo, el mediocampista destacó la importancia de los amistoso que disputó Perú (ante Paraguay y Jamaica) de cara al reinicio de las Eliminatorias. En el duelo ante los centroamericanos en Arequipa, Tapia marcó un gol.

"Estos partidos son como un bosquejo para las Eliminatorias, se jugó con Paraguay que juega muy bien y siempre es difícil, jugamos con Jamaica es más físico en altura, algo parecido a Ecuador, se sacaron los resultados y ya el 'profe' verá qué cosas hay que corregir de cara al partido de Bolivia.

Finalmente, Tapia aseguró que sacrificó parte de sus vacaciones para entrenar en Videna y participar de los cotejos con la blanquirroja.

"La altura no la sentí mucho, ya había jugado con la Sub-20 en Arequipa, yo había acabado una semana antes, me propusieron estar de vacaciones esa semana y dije que no, preferí entrenar con la selección, no solo yo también Gallese y Peña, es algo que hay que valorar porque estamos comprometidos con la selección", culminó.

EL DATO

Renato Tapia ha conquistado dos títulos con el Feyenoord de Holanda: la Copa de Holanda (2015-2016) y la Eredivisie (2016-2017).