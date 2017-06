Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo: "es un fenómeno"

Dani Alves calificó al jugador de Portugal como un 'fenómeno' en una entrevista para 'Esporte Interativo'. ¿Qué dirá Lionel Messi?

En el campo fueron rivales. Ambos se golpearon y hasta riñas tuvieron. Dani Alves nunca habló bien de Cristiano Ronaldo: sin embargo, esa actitud del brasileño ya cambió al calificarlo como un fenómeno cuando tiene el balón.

Dani Alves desde que dejó el Barcelona, está más calmado respecto sus comentarios contra Cristiano Ronaldo. Ahora que está a punto de alejarse de la Juventus, el brasileño dio una entrevista al medio 'Esporte Interativo', reconoció la calidad del portugués.

"A veces las palabras son manipuladas y no llegan de forma correcta a las personas. ¿Creen que soy idiota o enfermo mental? No lo soy. ¿Creen que no sé que Cristiano es un fenómeno? Lo es", afirmó Dani Alves.

Sin embargo, el lateral de la Juventus aseguró que Lionel Messi está un peldaño más arriba que el jugador del Real Madrid. "creo que Messi tiene un poco más de influencia en el juego. Eso no resta mérito a Cristiano",

Finalmente dijo. "Soy como Conor McGregor. Antes de ir a pelear no voy a decir que él es un fenómeno. Es parte del juego. ¿Cómo parar a un jugador de su nivel respetando las reglas? Yo también me llevé codazos suyos. Pero es parte del juego. No voy a llorar por eso. Lo que pasa en el campo se queda en el campo".

Dani Alves tendría ofertas de la Premier League. Chelsea sería uno de los clubes interesado por el ex Barcelona.