¡INSÓLITO! Sporting Cristal: Árbitro expulsó a Jorge Cazulo, pero luego... ¡SE ARREPINTIÓ! [VIDEO]

Sporting Cristal empató 1-1 con Academia Cantolao y el colegiado del partido realizó una insólita acción nunca antes hecha en el fútbol peruano.

En el Sporting Cristal vs. Cantolao, el árbitro expulsó a Jorge Cazulo, pero después se arrepintió. Creditos : Captura

Sporting Cristal se despidió del título del Torneo Apertura 2017 este sábado tras igualar 1-1 con la Academia Cantolao en el Estadio Miguel Grau del Callao. El club 'Rimense' no tuvo su mejor performance y el árbitro del cotejo no se quedó atrás, ya que trascendió bastante en el juego.

El delantero Jefferson Collazos disputó un balón con Jorge Cazulo. Sin embargo, el jugador 'Celeste' no le pegó bien al esférico y el colombiano se fue con todo al arco. El central uruguayo no pudo evitar agarrarlo de la camiseta ante la mirada del colegiado Jesús Cartagena.

El juez de línea no alzó la bandera ni hizo acción alguna, pero el réferi principal no la pensó dos veces y le sacó la cartulina roja. No obstante, se acercó a uno de sus colegas y tras conversar detalladamente sobre la falta de Cazulo se retractó en un hecho histórico en el fútbol peruano.

Cazulo le reclamó de forma airada a Cartagena y sin pensarlo se lleva su mano al bolsillo izquierdo para mostrar la tarjeta amarilla. Todos los futbolistas del Cantolao alzaron susa brazos ante el arrepentimiento del árbitro. Al final si expulsó a Ray Sandoval por una agresión sobre Willy Pretel.

EL DATO

Jorge Cazulo llegó al Sporting Cristal en el 2012 procedente de César Vallejo.