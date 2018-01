Universitario: Pedro Troglio aseguró que sus jugadores están para correr el Dakar

Troglio desborda gran optimismo de cara al debut de la “U”. Jura que su plantel está fuerte y con ganas de brillar.

¿Cómo están sus jugadores?, le preguntaron a Pedro Troglio, seguramente pensando que diría a media caña, pero no. Respondió así: “Ellos están muy bien y listos, si quisieran, para correr el Dakar”.

Bien a su manera, como siempre, con algo de chispa “Rulo” supo arropar a los suyos. “¿Esto (no poder fichar) me amarra las manos? Un poco, sin duda. Tengo la posibilidad de pegar un portazo e irme a mi casa o quedarme a laburar y a mí lo que me gusta es vivir del fútbol, de mi profesión. Tengo el apoyo del club y de la gente, y eso nos hace fuertes”, indicó el DT.

Por último, sobre el “Loco” Vargas dijo que “lo quiero porque he conocido a un jugador completamente distinto de lo que se habla”.