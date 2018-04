Alianza Lima: Kevin Quevedo se disculpó por indisciplina y dejó un mensaje para el hincha [VIDEO]

Kevin Quevedo no fue considerado para choque ante Sporting Cristal en el estadio Nacional. Joven jugador vio como perdió su equipo por 3-0 en el Torneo de Verano.

Fuente : Líbero

Luego del término del partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, la prensa fue en busca de Kevin Quevedo quien fue a ver el partido en el estadio Nacional. El joven jugador de 21 años se disculpó por las indisciplina que cometió y que lo llevaron a no ser considerado por el entrenador Pablo Bengoechea para el duelo ante los 'celestes'.

Kevin Quevedo fue claro y aseguro que hará todo lo posible cambiar por el bien de él y de Alianza Lima. "No (estoy) tan alegre, pero es parte del error que tuve.

Pido disculpas. Cada día van a ver otro Kevin en los entrenamientos y cada partido", reconoció tras dejar el estadio nacional el sábado por la noche.

Sobre su separación del equipo para el duelo ante Sporting Cristal, Quevedo aseguró que mereció el castigo. "Tienen toda la razón (por el castigo), ahora solo queda mejorar", mencionó.

Como se recuerda, en la previa del duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el entrenador Pablo Bengoechea anunció que Kevin Quevedo no iba a ser tomado en cuenta por sus constantes indisciplinas. "Hasta ahora, lo habíamos cuidado mucho. Desde el año pasado, le dijimos que debía aprender a ser profesional. Siempre yo asumía. Hemos hablado mucho con Quevedo. Queremos que no sea un jugador que quedó en la historia por hacer cuatro goles en un partido. Queremos que aprenda a ser profesional", dijo el DT íntimo.

EL DATO

Kevin Quevedo de 21 años llegó a Alianza Lima en la temporada 2017. Antes estuvo en Universitario de Deportes.