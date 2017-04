Universitario: Trinchera Norte trolea a Pablo Vitti con Alianza Lima luego de reclamar deuda

La barra de Universitario, Trinchera Norte, no se quedó callado luego que Pablo Vitti exigiera que el club estudiantil le pague el millón de dólares que le adeudan desde 2011.

Uno de los futbolistas que más ilusión generó en Universitario fue Pablo Vitti. El expresidente Julio Pacheco rompió el chanchito y compró el pase del volante argentino, que había logrado el título nacional San Martín siendo el mejor jugador del campeonato, pero éste no pudo dar la talla con la camiseta crema, en parte también porque 'Chemo' del Solar nunca lo ubicó en su puesto natural y hasta lo hizo jugar de volante mixto.

Luego que le adeudasen varios meses de sueldo, Pablo Vitti consiguió su libertad y fichó por el Querétaro en 2012. Sin embargo, dejó su caso en la Agremiación para que se le pague una deuda de un millón de dólares. Han pasado seis años y hasta ahora el argentino no cobra ni un centavo y la situación ya lo desespera.

"Universitario me debe 1 millón de dólares pero todavía no he recibido nada, y eso que ya han pasado seis años. Como a cualquier trabajador, no me gusta que me adeuden. Seis años me parece muchísimo, esto no me parece justo", aseguró Pablo Vitti a Radio Ovación.

Las declaraciones del futbolista argentino no cayeron bien en la hinchada de Universitario. "Que haga su cola este conchudo. Lo mejor que hizo fue levantarse a la Shaw. Lo unico que hizo era juerguear este limitadazo", escribió la Trinchera Norte en Twitter. Y para rematar tiró de la ironía para 'atacar' al eterno rival. "Que Pablo Vitti no se preocupe, la U le pagará su deuda el día que Alianza Lima salga campeon", sentenció.

Desde la Agremiación tampoco se quedaron callados con los dichos de Pablo Vitti y le aclararon la situación. En declaraciones a 'ovacion.pe', el asesor legal Jhonny Baldovino aseguró que su caso se encuentra en proceso concursal. "Su deuda está acreditada porque Safap hizo el trámite y lo más importante que tarde o temprano va a cobrar su dinero", puntualizó.

EL DATO:

Pablo Vitti anotó 3 goles en 24 partidos con Universitario en 2011.

Que Pablo Vitti no se preocupe, la U le pagará su deuda el día que alianza salga campeon. 😆 — TRINCHERA (U) NORTE (@trincheranorte) 21 de abril de 2017