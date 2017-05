Luis Tejada conversó en exclusiva con Líbero y habló de todo: de su niñez, de sus metas con Universitario y hasta habló sobre un posible retiro con la camiseta crema.

Luis Tejada en exclusiva a Líbero: “Retirarme en la ‘U’ es uno de mis grandes sueños”

Luis Carlos Tejada Hansell, el “Matador”, el “Pana”, “Diente de Oro” y demás apodos, tiene 35 años y ya vive el mejor de los sueños: el de la mágica realidad. El goleador crema que ya está arrancando a la hinchada cánticos con su nombre, decidió brindarle una exclusiva a LÍBERO. Allí nos contó sobre su infancia difícil y sobre sus objetivos tan febriles como sus gritos de gol.

Con Pedro Troglio arrancaste como suplente. Ahora, a punta de goles, ya te ganaste el titularato. ¿Te molestó ir a la banca?

Yo no soy de las personas de ponerme molesto porque no juego, ni tampoco de ir para dónde el profesor y decirle ¿por qué no me pone? Nunca haría eso. Lo único que hago es trabajarme bien y tratar de siempre estar en armonía.

Eres el goleador del equipo y la hinchada te pedirá más. ¿Hay extrema presión?

Yo vine a la “U” para campeonar y llegar lejos con esta institución. Y si puedo hacer goles o salir goleador, bienvenido sea. ¿Presión? Siempre viví con eso, en todos los clubes y en mi selección, y lo que hay que tener es cabeza fría y humildad siempre.

Siento que estás enamorado desde siempre de la hinchada de la “U”.

Y es que es una hinchada que ama a su equipo, que sabe lo que es gritar siempre por el escudo. Una hinchada que no tiene dos banderas, solo una. Una hinchada que siempre apoya, en las buenas y en las malas. Además, cuando el equipo lo necesita, cuando estamos un poco caídos, ellos aparecen y se hacen el jugador número 12.

¿En qué piensas cuando te digo San Joaquín y Carrasquilla?

Mis barrios en Panamá. Siempre en mi país todo se basa en el entorno. Cuando uno sale de un barrio, tiene mucha gente a favor y en contra. Existe mucho la envidia, gente que no se alegra de que te vaya bien. Hay problemas y convivir con muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios por todo, ya que mi juventud no fue fácil.

¿Cómo cuáles?

A veces con los amigos, en el barrio, queríamos jugar fútbol, pero teníamos que esperar que la cosa estuviera tranquila, que no hubieran balas, que los policías no llegaran. A mí me tocó pasar muchas cosas.

¿Cuántos amigos del barrio ya no están?

Tengo muchos amigos que ahorita están en la cárcel, a otros los han matado, otros están vivos y cambiaron su vida. Hay de todo. La verdad no sé qué hubiera sido de mí si no hubiese sido futbolista.

¿Te has puesto a pensar en eso?

A veces me pongo a pensar, pero ya sabes: lo único que no se detiene es el tiempo ni la brisa. Y la verdad, no soy Dios para saber qué hubiera pasado conmigo. No sé si hubiera estado muerto, si hubiera estado metido en pandillas o si hubiera estado trabajando como una persona de bien. No sé la verdad. Por eso, le doy gracias a Dios que a tiempo me cogió y tomó el control de mí.

¿De niño trabajaste?

Yo cuidaba carros en las iglesias, vendía cosas en los semáforos. Mis primeros “tacos” (chimpunes), por ejemplo, me los regaló un señor del barrio. Nunca olvido eso.

¿Tu más grande sueño?

Ahorita, lo que yo tengo en mi mente, al igual que mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, es campeonar con la “U” y llegar al Mundial de Rusia con mi selección. Creo que lograr eso no tiene precio.

Tienes un feeling especial con la hinchada crema. ¿Cuánto tiempo quieres estar en la “U”?

Yo tengo contrato hasta diciembre y uno no sabe el destino de nadie, pero yo voy a matar siempre por esta camiseta hasta campeonar. Más adelante no sé qué será de mi futuro. Ahora, si en la “U” me dicen: queremos que te retires acá y me ofrecen un contrato de tres años, yo lo voy a firmar.

Sueñas con retirarte en la “U”, entonces...

¿Quién no quisiera retirarse aquí? A ver, pregúntale a cualquier “pelao” por ahí a quién no le gustaría que le hicieran un contrato así. Trabajo para poder lograr eso. Aunque yo sé que las cosas no van a ser fáciles y tengo que ganarme todo en la cancha.

¿Cómo quieres que el hincha te recuerde?

Quiero que el hincha me reconozca y en un tiempo digan que fui un buen delantero, humilde, que siempre hacía goles y dejó todo.

¿Un sueño?

Hacer un gol de “chilena” (chalaca), con la “U, estadio lleno y la verdad sería lindo, hermoso.

¿Gracias a ti y a Quintero: la gente en Panamá es crema?

Hay mucha gente en Panamá que está siguiendo a la “U” y es por mí y Quintero, pues somos los referentes de la selección. Sabes que si nosotros vamos bien acá, llegamos bien para la selección. Nos tienen mucho cariño en Panamá.

Troglio dijo que eres un ejemplo de profesionalismo. ¿Cómo tomas eso?

Me pone contento que diga esas cosas de mí. Ya estamos entendiendo lo que quiere el “profe”. Queremos seguir jugando así, corriendo y presionando siempre. Siento que ya le estoy cogiendo el truco al club.

EL DATO

Luis Tejada confesó que también que es muy cercano al cantante Rúben Blades. “Es mi gran amigo, siempre está con nosotros en la Selección”, disparó.

¿Celebraste a lo Messi ante Municipal? “No, la verdad ni se me vino Messi a la mente. Ahí leo en varios lados que todos ponen eso, pero la verdad es que querían que todos vean que el que hizo el gol fue el “18”.

Con Neymar. “Lo enfrenté en un amistoso con Panamá, antes de la Copa América del 2014. Nos chocamos varias veces en el campo a pesar de ser delanteros. Me sorprendió lo sencillo que es, e intercambiamos camisetas”.