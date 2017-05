Directiva celeste da ultimátum a “Chemo” del Solar y al plantel. Si no suman de a tres ante Huancayo, se tomarán medidas drásticas.

Sporting Cristal: directivos dan ultimátum a “Chemo” del Solar y a jugadores

Sporting Cristal vive días parecidos a los de finales de 2009, cuando estuvo a punto de perder la categoría. Y aunque no existe temor por el descenso, si hay un malestar enorme por el pésimo inicio de temporada.

Las expectativas por dar ese salto de nivel internacional en la Copa Libertadores se redujeron a una campaña en la que apenas sumó dos puntos, anotó 2 goles y recibió 15. Desastre total para quienes soñaban llegar lejos.

José Del Solar no logra recuperar a un plantel que vive una interna compleja, dividido en bandos que no se dan la cara, pero se indisponen en secreto. Mientras tanto, la barra radicaliza su malestar y no se limita al insulto.

Ante este escenario, los directivos, quienes tampoco asumen culpas, se ven en la obligación de tomar medidas drásticas para que el equipo se lave la cara en el torneo local y haga olvidar el mal trago copero.

De muy buena fuente, LÍBERO pudo conocer que el grupo encabezado por Federico Cúneo ha dado un ultimátum a “Chemo” y los jugadores: Tienen que ganar sí o sí este sábado a Huancayo e hilvanar una serie de triunfos que ponga freno al descalabro.



¿Y qué pasaría si las cosas siguen igual ante el “Rojo Matador”? Si ello ocurriese, la directiva tomaría la decisión de despedir a Del Solar para descomprimir el ambiente.

Para nadie es un secreto que entre los directivos y “Chemo” hay una muy buena relación, pero ningún técnico en el mundo puede sostenerse en un escenario tan complejo.

El despido de jugadores está descartado porque no hay dinero para liquidar a los que se van y pagar sueldos a nuevos jugadores.

En el caso de la plantilla, lo único que le queda a los hinchas es esperar que a fin de año finalicen los contratos de Carlos Lobatón y Josepmir Ballón. Jorge Cazulo y Renzo Revoredo tienen vínculo hasta el 2018, pero no es claro que sigan hasta esa fecha.

EL DATO

Federico Cúneo estalló en una entrevista que sostuvo con Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes.