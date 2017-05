Sporting Cristal: ¿ Quién es el responsable de la crisis, “Chemo” o los dirigentes?

Sporting Cristal, el equipo con mayor presupuesto y contratación de mejores jugadores en el Perú la pasa mal. ¿Quién señala a los culpables?

La campaña de Sporting Cristal en el Torneo de Verano dejó un saldo adverso. Acabó tercero en el Grupo “A” y en la tabla acumulada quedó relegado a la sexta posición con 22 unidades. A ello se suma que están eliminados en la Copa Libertadores donde con las justas logró 2 puntos. El Torneo Apertura comienza pronto y tiene que cambiar para ver una mejora que se traduzca en resultados. Mientras tanto, los hinchas se preguntan dos cosas ¿este mal momento es culpa del técnico o de los dirigentes?

“Chemo” Del Solar regresó a La Florida después de once años porque realizó buen trabajo en la U. San Martín. Su equipo jugaba de memoria y le pintó el rostro varias veces a los denominados grandes. Pero una vez en el Rímac, los resultados no lo acompañaron en el torneo local y paralelamente en la Copa Libertadores. ¿Qué técnico cambia de bien para mal de la noche a la mañana?

Los dirigentes a Del Solar le dieron un equipo prácticamente hecho al que solamente se incrustaron algunas piezas, “Chemo” se la jugó por el mejor equipo, por el que mejor respondía en los trabajos, pero quienes no jugaban no lo ayudaron en la armonía. Remó contra todo pero al no lograr esa química, ese convencimiento, y por ende, la tranquilidad, pagó solo toda la factura.

La culpa de este mal momento le salpica a todos. Técnico, jugadores y dirigentes. Todos en menor o mayor porcentaje, están inmersos en este mal sabor que significó no ganar el Torneo de Verano y no avanzar en la Copa Libertadores. Se viene el Apertura y también momentos en donde la sinceridad debe aflorar y la conciencia por un bien general, tiene que primar por lo individual. Por encima de todo está la institución. Veremos qué pasa.

EL DATO:

Desde hace un par de años, el club Sporting Cristal genera sus propios ingresos. Este año la cervecera SABMiller habría aportado el 25 por ciento del presupuesto.