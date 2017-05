Selección peruana: Aldo Corzo asegura que amistosos servirán mucho para la fecha de Eliminatorias [VIDEO]

Además, Alexander Succar aseguró que no es casualidad su llamado para los amistosos ante Paraguay y Jamaica.

En su segundo día de entrenamientos con la selección peruana, los convocados Aldo Corzo y Alexander Succar comparecieron ante la prensa donde dieron sus impresiones de lo que va ser el choque ante Paraguay y Jamaica en la fecha FIFA.

Aldo Corzo comentó "Estoy muy contento de volver a trabajar en la Selección, en donde hay un excelente ambiente y un lindo grupo. Se han sumado algunos jugadores nuevos que los conozco muy bien y no tengo duda que les irá de la mejor manera", sostuvo el jugador de Universitario de Deportes.

Posteriormente, Corzo dijo que los amistosos servirán de mucho para el reinicio de las Eliminatorias. "estamos entrenando de la mejor manera para jugar estos dos amistosos que los afrontaremos con total seriedad, ya que serán pruebas para lo que serán los partidos de las Eliminatorias".

De otro lado, el atacante de la San Martín, Alexander Succar, sostuvo que se encuentra en su mejor etapa como futbolista. "Estoy contento por estar aquí. vengo a aportar lo mejor de mí, a romper líneas y siempre buscar hacia adelante, espero ir aprendiendo un poco más del sistema de juego", dijo Succar.

Finalmente dijo que hizo méritos para estar en la selección peruana. "No es acasulidad estar acá porque me he venido preparando para ello, he tenido buenos puntos en mi carrera y hoy siento que estoy bien".

EL DATO

Los 7 goles de Alexander Succar con la San Martín le permitieron ser nominado para los amistosos de Perú ante Paraguay y Jamaica.