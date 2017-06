Ricardo Gareca: "A Jefferson Farfán lo que le falta es jugar, pero con continuidad" [VIDEO]

El técnico de la Selección Peruana explicó el motivo de la ausencia del atacante del Lokomotiv en sus últimas convocatorias y no descartó un eventual llamado para el tramo final de las Eliminatorias Rusia 2018.

Ricardo Gareca y Jefferson Farfán durante una práctica en la Copa América de Chile. Creditos : EFE

No le cierra la puerta. Ricardo Gareca conoce como pocos el talento de Jefferson Farfán, pero sabe que un jugador de su calidad con apenas continuidad poco le puede aportar a una selección como la peruana que se juega el todo o nada en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Jefferson Farfán renovó contrato con el Lokomotiv

En una entrevista con Latina, Ricardo Gareca develó el motivo de su ausencia en la Selección Peruana, la misma que cuestionan algunos hinchas de la 'Bicolor'. "A Jefferson Farfán lo que le falta es jugar pero con continuidad, de pronto lo vemos jugar un partido y todos nos ponemos contentos. Pero lo que necesito ver es una continuidad", sostuvo.

El DT de la Selección Peruana abundó sobre su falta de continuidad para explicar sus no convocatorias y no se olvidó de algunos sucesos extrafutbolísticos que protagonizó. "Farfán no venía con continuidad, venía con problemas. Todo ese tipo de situaciones no le hace bien a la Selección y perjudica al jugador. Yo quiero que no solo reaparezca sino que se pueda afianzar y pueda tener un tiempo prudencial", agregó.

NO TE LO PIERDAS: Gareca habló en exclusiva para LÍBERO sobre la Selección

En esa misma línea, Ricardo Gareca no le cerró la puerta a otro 'cortado', Carlos Zambrano. "Hablé con él por teléfono y encontré un interés importante de querer estar en la selección, me puso contento pero no le aseguré absolutamente nada", puntualizó.

EL DATO:

Jefferson Farfán anotó 3 goles en 4 partidos con la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.