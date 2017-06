Jefferson Farfán renovó contrato con el Lokomotiv de Rusia por una temporada más

Presidente del Lokomotiv de Rusia confirmó la ampliación de contrato por una temporada más con el delantero peruano Jefferson Farfán, se queda hasta junio de 2018.

Buenas noticias para la 'Foquita'. Y es que, el propio presidente del Lokomotiv de Moscú, Ilya Gerkus, confirmó que Jefferson Farfán firmó su renovación de contrato por toda la siguiente temporada.

Según el periodista ruso, Stefano Conforti, fue el presidente, Ilya Gerkus, quien se animó a confirmar que 'la estrella peruana' ya firmó su renovación de contrato por un año más, es decir, el exAlianza Lima promete que habrá goles para rato.

Lokomotiv President Ilya Gerkus has confirmed that Peruvian superstar Jefferson Farfán has signed renewal for another season. pic.twitter.com/7iZDVQrFSw