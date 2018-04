Instagram: Jefferson Farfán y su gran mensaje al PSV por el nuevo título conseguido en Holanda [VIDEO]

Jefferson Farfán inició su carrera en Europa en el PSV y saludó el campeonato conseguido este año.

Jefferson Farfán se proclamó cuatro veces campeón con la camiseta de PSV.

Jefferson Farfán es uno de los jugadores peruanos más importantes en el mundo y viene pasando por un gran nivel en el Lokomotiv de Rusia. La ‘Foquita’ inició su camino en Europa en Holanda, en el PSV para ser más exactos. Fue en el 2004 cuando Jefferson llegó a Holanda para hacerse un nombre.

La estadía de Jefferson Farfán en el PSV sin duda que fue destacada. Desde su llegada marcó la diferencia y se proclamó campeón los ‘Rojiblancos’ en cada una de las cuatro temporadas que disputó en la Liga de Holanda. Se volvió un referente en el ataque y uno de los más queridos por los hinchas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: el llanto de Luis Advíncula tras complicarse la permanencia de Lobos BUAP [VIDEO]

En 2008, ‘Jeffry’ se fue al Schalke 04, pero siempre mantuvo al PSV en su corazón. Hoy, el ex equipo de la ‘Foquita’ se proclamó campeón al golear por 3-0 y consigue el título de la Liga luego de que la temporada pasada no lo lograra. El delantero nacional no pudo evitar unirse a los festejos.

NO TE LO PIERDAS: Veracruz perdió en casa por 2-1 ante Club León en la Liga MX [RESUMEN Y GOLES]

Jefferson Farfán envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram. En un video publicado en su historia, el delantero dijo: “Felicitaciones PSV, campeón 2018”. La ‘Foquita’ mantiene el cariño especial con el PSV y sabe que de lograr el título de liga con el Lokomotiv, podría enfrentar a su ex en la Champions League 2018-19.