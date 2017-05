'Puma' Carranza protagoniza divertido comercial que es furor en Facebook [VIDEO]

José Luis 'Puma' Carranza protagonizó un divertido comercial publicitario, las grabaciones son las más graciosas que verás en todo el día.

José Luis Carranza, el ídolo de Universitario, se animó a protagonizar una vez más un comercial publicitario, pero esta vez más con un aspecto no tan serio, sino tal cual es a su vida diario, chacotero.

Según se muestra en el vídeo, el 'Puma' presenta un nuevo smartphone que saldrá al mercado con varias novedades, pero durante las grabaciones se olvida casi todo, hasta su propio nombre.

"Hola migos, soy José Luis Carranza 'El Puma' ¡Uy, me equivoqué!. Minutos después y en plena grabación se para y dice: ¿lo estoy haciendo bien, no? En el mismo vídeo, Carranza hasta se anima a bailar festejando la tecnología 'fango' siendo corregido que no es fango, sino 'Google Tango'. "Me da roche pe compare! termina diciendo el exfutbolista.

El vídeo publicado por una conocida marca superó las miles de visitan en menos de una hora y además de tener cerca de 42 compartidos y cientos de reacciones. Como se sabe, esta no es la primera vez en que el 'Puma' es imagen de alguna marca que no es ligada al fútbol, hace poco también grabó un spot de medicamentos.