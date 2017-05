Pedro Troglio sobre jugar sin seleccionados:"Este equipo tiene que campeonar y no es normal"

Pedro Troglio lamentó no poder utilizar a todos sus jugadores para los próximos partidos de Universitario, lo que sí confirmó es que Rodríguez, Vargas y Figuera 'ok'.

Pedro Troglio vive un dilema en Universitario de Deportes, y no precisamente porque su puesto esté en duda, sino porque no podrá contar con varios seleccionados de cara a los próximos tres partidos por el Torneo Apertura.

"Si el club me exigiera que estemos en mitad de tabla, no hay problema, jugamos los 3 partidos con lo que tenemos, pero este equipo tiene que campeonar y no es normal. No he visto una situación así pero si hay que hacerlo jugaremos", declaró el técnico de Universitario en conferencia de prensa.

Sin embargo, Troglio dejó en claro que contar con todos sus jugadores no es garantía que ganarán todos los partidos porque finalmente ese detalle es relativo. "Siempre es mejor tener a todos los jugadores a disposición, igual eso no significa que vas a ganar el partido, pero tres partidos me parece mucho", sentenció el DT quien además confirmó que tanto Juan Manuel Vargas como Alberto Rodríguez o Arquímedes Figuera están totalmente recuperado, por lo que, ante Unión Comercio serán titulares.

Como se sabe, Ricardo Gareca convocó a Alexi Gómez, Alberto Rodríguez, Alco Corzo, Carlos Cáceda para los amistosos contra Paraguay y Jamaica. Sumado a eso es que, Arquímedes Figuera también fue llamado para los amistosos que sostendrá Venezuela para esta fecha FIFA, es decir, Pedro Troglio no podrá contar con 5 jugadores que son claves en su esquema.

Universitario debutará en el Torneo Apertura contra Unión Comercio en el estadio IPD de Nueva Cajamarca. El duelo se jugará el domingo (1:30 p.m.)