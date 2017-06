Carlos Zambrano fue ampayado con novia de exfutbolista de Alianza Lima [VIDEO]

El defensa peruano realizó una fiesta de despedida junto a unos amigos antes de partir a Rusia, en la que destacaba la presencia de la actriz Mayra Goñi.

Carlos Zambrano y Mayra Goñi en la promocionada fiesta de despedida del defensor. Creditos : Amor Amor Amor

Carlos Zambrano tiene derecho a divertirse y sin temor al que dirán. El defensa de 27 años ha estado en el último mes en nuestro país luego de una agotadora temporada con el Rubin Kazan ruso y su marginación de la Selección Peruana le permitiría no estar en el punto de la mira de los programas de espéctaculos.

O eso pensábamos. El 'León' ha protagonizado en los últimos días un dime y direte con la modelo Rosángela Espinoza luego de filtrarse un par de conversaciones en WhatsApp y las declaraciones a tercero.

Para no perder la costumbre, un programa de espectáculos no quiso perder la oportunidad de volver a meter a Carlos Zambrano en una polémica y presentó un informe promocionando la presencia de la actriz Mayra Goñi, pareja del futbolista Luis Trujillo, en la citada fiesta.

No obstante, en el citado video no se ve a ninguno de los dos implicados en actitudes sospechosas. Es más, se afirma que en dicha reunión la esposa de Carlos Zambrano estuvo presente y todo no fue más que una reunión de amigos.

Carlos Zambrano ha evitado pronunciarse sobre este informe de un conocido programa de espectáculos y sí ha anunciado su partida hace un par de horas a Rusia. "Se acabaron las vacaciones fueron cortas pero fueron suficiente para poder estar con mi familia y amigos, ahora toca regresar a Rusia", escribió en su cuenta de Twitter.

EL DATO:

Carlos Zambrano no es convocado a la Selección Peruana desde marzo de 2016.