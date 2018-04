Selección Peruana: El ‘Hincha israelita’ irá al Mundial Rusia 2018 y no pudo ocultar su emoción [VIDEO]

La selección Peruana, a los largo de los años, tuvo al ‘hincha israelita’ como uno de los más grandes fanáticos y este recibió un gran premio.

'Hincha israelita' recibió pasajes para viajar a Rusia y ver a Perú en el Mundial.

La selección Peruana pasa por un momento espectacular. El equipo nacional, dirigido por Ricardo Gareca, logró la clasificación a Rusia 2018 ante la poca confianza de muchos. Sin embargo, entre los hinchas que siempre siguen a la ‘bicolor’, llamaba la atención el popular ‘hincha israelita’.

David Chauca Quispe es el nombre real de este singular personaje, que siempre alentó con su bandera y el traje típico de Israel, que tenía los colores de nuestro pabellón nacional. Esta es la razón por la cual se ganó el apelativo de ‘hincha israelita’.

El ‘hincha israelita’ apoyó a nuestra selección durante todo el proceso eliminatorio a Rusia 2018. Su ilusión era viajar al país ruso a ver a la ‘bicolor’ en un Mundial luego de 36 años. En este contexto, Javier Altamirano, alcalde de San Juan de Miraflores, fue el artífice de que David Chauca cumpla su gran sueño.

El alcalde le hizo la entrega de un boleto a Rusia para poder acompañar a la selección Peruana en su estadía en Rusia 2018. El ‘hincha israelita’ no ocultó su emoción al recibir el boleto y, entre lágrimas, solo atinó a decir: “Yo tuve fe en la selección". Todo el momento fue capturado por las cámaras de la ‘Banda del chino’.

EL DATO:

Perú debutará en Rusia 2018 ante Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 a.m. (hora peruana). Luego, el jueves 21 ante Francia (10:00 a.m. hora peruana) y contra Australia el martes 26 (9:00 a.m. hora peruana).