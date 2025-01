Chaskibet: Gana 390 apostando 50 soles en jugadas combinadas con los partidos de la Fase 2

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la Fase 2 de la Liga 1, el Torneo Argentino y el Brasileirao.

Hoy continúa la segunda fecha de la Fase 2 con tres partidos atractivos. Primero Cusco FC vs Binacional, luego Melgar vs César Vallejo y por último UTC vs Universitario de Deportes.

En el plato fuerte de hoy, hablamos del UTC vs Universitario, la recomendación de Líbero es apostarle a los cremas como ganadores del duelo teniendo en cuenta que regresarán algunos titulares como Hernán Novick, Alfageme, Santillán y Alberto Quintero.

En cambio, en los partidos Cusco vs Binacional y Melgar vs César Vallejo, la recomendación de Líbero es ponerle goles (mínimo +1.5), ya que los cuatro equipos suelen marcar más de un gol en los noventa minutos.

En el Torneo Argentino y el Brasileirao también hay cuotas interesantes en Chaskibet que no podrás dejar pasar.

COMBINADA 1

UTC vs. Universitario (V) 2.00

River Plate vs. Unión Santa Fe (L) 1.47

Cusco FC vs. Binacional (LE) 1.40

Flamengo vs. Sao Paulo (LE) 1.17

Melgar vs. César Vallejo (L) 2.43

Cuota: 11.70 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 117.02 soles.

COMBINADA 2

Cusco FC vs. Binacional (E) 3.30

Rosario Central vs. Vélez Sarsfield (LE) 1.55

Melgar vs. César Vallejo (+1.75 goles)1.38

UTC vs. Universitario (+1.75 goles)1.38

Estudiantes LP vs. Independiente (LE) 1.39

Cuota: 13.54 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 270.80 soles.

COMBINADA 3

Melgar vs. César Vallejo (EV) 1.53

UTC vs. Universitario (+1.75 goles)1.38

Santos vs. Atlético-GO (L) 1.80

River Plate vs. Unión Santa Fe (L) 1.47

Cusco FC vs. Binacional (L) 2.31

Cuota: 12.91 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 387.16 soles.