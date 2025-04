Universitario vs Alianza Lima: Historial de resultados y su impacto en las apuestas

Cuando hablamos del clásico peruano , no nos referimos únicamente a un partido de fútbol, sino a una tradición que despierta emociones intensas en millones de peruanos. El enfrentamiento Universitario vs Alianza Lima es, por mucho, el más emblemático de la Liga 1.

Pero si ponemos la lupa en los últimos años, el panorama cambia. En los 10 enfrentamientos más recientes , Universitario ha logrado imponerse en 5 ocasiones, Alianza Lima ha ganado 3 veces, y en dos encuentros no se sacaron ventajas. Esos resultados recientes pueden influir directamente en cómo se comportan los mercados de apuestas, algo que veremos más adelante.

Puede sonar obvio, pero no siempre se toma en cuenta: el pasado pesa. Y cuando se trata del Universitario vs, ese peso histórico se traslada también a las cuotas Universitario vs Alianza Lima que ofrecen las casas de apuestas.