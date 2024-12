Bono Navideño 2024: consulta quiénes son los beneficiarios en Perú

El Gobierno del Perú otorga diversos subsidios a los ciudadanos desde hace varios años atrás y una gran muestra es el pago del Bono Yanapay o el Bono Alimentario, los cuales se enviaban durante la época de pandemia. No obstante, actualmente hay un nuevo respaldo de 1,700 soles que ha llamado la atención.

Hablamos de un incentivo que se ha oficializado como parte de los apoyos activos que tiene el Estado y muchos de los individuos en el territorio vienen preguntándose si podrán o no acceder a este monto que ya se estaría habilitando en las próximas semanas previas a la Navidad.

Esta bonificación fue justificada recordándose que hace tres periodos no se ha incrementado el salario ni los beneficios monetarios de los parlamentarios. Además, se agregó que todo ello se ha establecido por la fuerte carga laboral que tendrán previo a la festividad.

No. La subvención no ha habilitado algún enlace oficial para que los beneficiarios correspondientes puedan consultar esta iniciativa, ya que el pago será único y no requiere de ninguna plataforma.