Pacquiao vs Matthysse EN VIVO ONLINE: horario, transmisión y canales TV: por el cinturón wélter desde Kuala Lumpur

Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se enfrentarán este sábado 14 de julio (9.00 p.m. - hora peruana ; 11.00 p.m. - hora de argentina / EN VIVO ONLINE vía TNT Sports, DirecTV, Space y Azteca TV) en el Xiata Arena, de la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, por el cinturón peso wélter de la AMB.

PUEDES VER: Pacquiao vs Matthysse EN VIVO: Pelea por el título Welter AMB

Tras caer (vía decisión unánime) sorpresivamente ante el australiano Jeff Horn, el filipino Manny Pacquiao, con un récord no se rinde y espera volver por la puerta grande del boxeo retando al argentino Lucas Matthysse, vigente campeón pes wélter de la AMB, tendrá su primera defensa tras despojar Tewa Kiram el último mes de enero en Los Ángeles.

Manny Pacquiao, de 40 años, registra 59 victorias, 38 de ellos por nocaut, perdió siete (tres por nocaut) y tiene dos empates; mientras que Lucas Mattysse, de 35 años, ganó 39 combates (36 por nocaut) y cayó cuatro (uno por la vía rápida).

Las casas de apuestas en Argentina pagan entre 1.50 a 1.56 por una victoria de Manny Pacquiao, mientras que por Luchas Matthysse se cotiza entre 2.63 y 2.66.

Freddie Roach, entrenador histórico de Manny Pacquiao, por primera vez, no estará en la esquina alentando y dando consejos clave al filipino. En su lugar estará su ayudante Buboy Fernández.

NO TE LO PIERDAS: Pacquiao vs Matthysse: fecha, día, hora y canal de la pelea por título welter de Box

Lucas Matthysse, por su parte, pronóstico una victoria sobre Manny Pacquiao: "Me siento muy seguro de que tendré éxito en la pelea. Entrené muy duro para defender mi campeonato en Malasia. Me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración".

Con la humildad que se le caracteriza, Manny Pacquiao expresó lo siguiente: “La pelea no será fácil, pero hay que saber administrar el tiempo. Tengo gente capaz conmigo. En estos momentos me enfoco en la pelea del domingo, en ser un ejemplo para el pueblo filipino y para mis admiradores de todo el mundo”.

La respuesta de 'Pac-Man' no se hizo esperar:

HORARIO: MANNY PACQUIAO-LUCAS MATTHYSSE

Perú: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

España: 2.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

CANALES TV: MANNY PACQUIAO-LUCAS MATTHYSSE, GUÍA PAÍS POR PAÍS

Perú: Combate Space.

Argentina: TNT Sports, DirecTV y Combate Space.

Colombia: Combate Space, DirecTV, Sky Sports y Movistar .

España: DirecTV y Bein Sports.

Ecuador: Combate Space, RTS y DirecTV.

Costa Rica: Combate Space, DirecTV, Sky Sports y Movistar.

México: Combate Space, DirecTV, Televisa y TV Azteca 7.

Uruguay: Combate Space y DirecTV.

Estados Unidos (Nueva York): FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo.

Estados Unidos (Miami): FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo.

Chile: Combate Space y DirecTV.

CARTELERA: MANNY PACQUIAO-LUCAS MATTHYSSE

Peso wélter: Lucas Matthysse vs. Manny Pacquiao, 12 rounds.

Peso mosca: Moruti Mthalane vs. Muhammad Waseem, 12 rounds.

Peso mosca junior: Carlos Canizales vs. Bin Lu, 12 rounds.

Peso pluma: Jhack Tepora vs. Edivaldo Ortega, 12 rounds.

Peso ligero: Muhammad Farkhan vs. Abdallah Paziwapazi, 10 rounds.

Peso wélter: Jayar Inson vs. Terry Tzouramanis, 8 rounds.

Peso gallo junior: Vincent Astrolabio vs. Yuuki Kobayashi, 8 rounds.

Peso pluma junior: Juan Miguel Elorde vs. TBA, 8 rounds.

Peso wélter: Theena Thayalan vs. Siddharth Varma, 6 rounds.

Peso pluma: Alman Abu Bakar vs. Jundullah M. Fauzan, 4 rounds.

Peso ligero: Yong Qian Yang vs. Harmonito Dela Torre, 10 rounds.

Peso ligero: George Kambosos Jr. vs. JR Magboo, 10 rounds.