Pacquiao vs Matthysse EN VIVO: Pelea por el título Welter AMB

Pacquiao enfrenta a Matthysse este sábado 14 de julio a las 9:00 p.m. (hora peruana) Axiata Arena, desde Kuala Lumpur, en Malasia por el título Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Esta pelea será transmitida por TNT Sports para Argentina y vía Space para el resto de países de Sudamérica y Estados Unidos. Todos las incidencias a través de Líbero.pe.

La experiencia es la principal característica, y atractivo, de la pelea que se avecina. Por un lado está el histórico Manny Pacquiao, pugilista filipino de 39 años, quien está hambriento de gloria y, tras su llegada a Malasia, explicó: "Estoy más que listo y emocionado por mostrarle a los aficionados de boxeo en Malasia los frutos de mi preparación y arduo entrenamiento".

Grand arrival for #PacquiaoMatthysse @LeMeridienKL Una publicación compartida por Manny Pacquiao (@mannypacquiao) el 9 de Jul de 2018 a las 10:21 PDT

Al frente, el argentino Lucas Matthysse (35 años) ha esperado pacientemente la primera defensa de su título Welter AMB, el cual consiguió en enero, tras vencer al tailandés Tewa Kiram en Los Ángeles. El boxeador sudamericano ostenta un récord de 39 victorias y 4 derrotas, por lo que va en busca de un número redondo que también signifique mantener su cinturón.

Matthysse, que también ya se encuentra en Kuala Lumpur, dio detalles de lo que espera de esta gran pelea que se avecina. “Estoy muy seguro de que tendré éxito. Entrené muy duro para defender mi campeonato en Malasia. Me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración”. Espectacular enfrentamiento que no te puedes perder.

HORARIOS DEL PACQUIAO - MATTHYSSE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m. (ET) / 6.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (al otro día)

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PACQUIAO - MATTHYSSE?

En Internet el duelo entre Pacquiao y Matthysse, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.