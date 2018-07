WWE EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar y Ronda Rousey este lunes en RAW [HORA-CANAL]

La WWE tienen preparada mucha acción y adrenalina para este lunes 30 de julio (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en el cuadrilátero del American Airlines de Miami, Florida, lugar donde se desarrollará el Monday Night Raw. Brock Lesnar reaparecerá para tener un careo contra Roman Reings y Ronda Rousey se enfrentará ante Alexa Bliss.

Tras la incertidumbre sobre su marcha al UFC, Brock Lesnar vuelve con todo a la WWE para responder al reto de Roman Reigns, quien derrotó a Bobby Lashley, como previo a lucha que sostendrán ambos en SummerSlam 2018. 'The Big Dog' desea derrotar a la 'Bestia Encarnada' por primera vez en un gran evento tras el enfrentamiento que tuvieron en el pasada The Greatest Royal Rumble, combate que terminó con un desenlace muy polémico.

