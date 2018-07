WWE SmackDown: AJ Styles conocerá a su rival para el evento SummerSlam

La WWE llevará a cabo este martes el capítulo 988 de SmackDown Live desde las instalaciones del Ford Center de EvansVille, Indiana y Paige anunciará al próximo contrincante de AJ Styles para el evento de SummerSlam 2018. La transmisión será EN VIVO ONLINE a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3 y Libero.pe.

La semana pasada el ‘phenomenal’ retuvo el campeonato Mundial de la WWE tras vencer a Andrade ‘Cien Almas’ y en Extreme Rules hizo lo mismo con Rusev. La rivalidad con Shinsuke Nakamura también terminó, ya que es el vigente dueño del cinturón de los Estados Unidos; por lo que hay bastante expectativa con lo que revelará la comisionada de la marca azul.

Becky Lynch es la gran favorita para ser la nueva aspirante al título femenino y hoy 24 de julio se enfrentará a la campeona Carmella. Debe ganar para confirmar otra pelea en el evento PPV del siguiente 19 de agosto. Sin embargo, podría haber sorpresas con respecto a Asuka, que también desea dicho cinturón.

Sobre la división en parejas, se abre un torneo para determinar a los nuevos retadores de los Bludgeon Brothers en SummerSlam. The New Day y SAniTY serán los primeros en medirse. Los ganadores se las verán contra los vencedores de la otra llave entre The Usos y The Bar en la gran final.

Randy Orton le metió una paliza a Jeff Hardy en el episodio pasado y evitó que obtenga de nuevo el campeonato norteamericano; así que probablemente haya un careo entre ambas superestrellas. Daniel Bryan masacró a The Miz y ellos también tendrán una revancha.