¡Revolución femenina! Evolution, el primer evento PPV solo de mujeres de la WWE

Monday Night Raw se celebró este lunes 23 de julio en la ciudad de Ohio con sorprendentes pelas. Sin embargo, Stephanie McMahon se robó el show de la jornada al hacer un gran anuncio. Es que dio a conocer que el próximo domingo 28 de octubre de este año se realizará el primer evento PPV enteramente femenino de la historia de la WWE, “Evolution”.

La comisionada de la marca roja subió al cuadrilátero acompañada de su padre, Vince McMahon y Triple H, su pareja en la vida real. Evolution se desarrollará en el Nassau Colisseum de Long Island, en Nueva York y contará con la participación de más de 50 peleadoras de todas las marcas: Raw, SmackDown, NXT y NXT UK.

La popular ‘Jefa’ reveló que se disputará la final del torneo Mae Young Classic y no solamente estarán superestrellas actuales, ya que luchadoras retiradas también harán su aparición. En el pasado mes de enero se hizo el primer Royal Rumble de mujeres e incluso fue el main event de dicha noche, que tuvo como gran ganadora a Asuka.

"Hace tres años, nuestros fanáticos exigieron un cambio con el hashtag, #GiveDivasAChance ("Den a las Divas una oportunidad" en español"), y comenzó una evolución. Desde ese momento, nuestras superestrellas femeninas se han entregado completamente en cada chance que se les presentó, y no espero nada diferente en nuestro primer evento de pague-por-ver de las mujeres", dijo el 'Asesino Cerebral y vicepresidente ejecutivo de WWE.

"Por qué todos ustedes, hombres y mujeres usan sus voces para generar un cambio, hemos sido capaces de ofrecer una plataforma que demuestra que las mujeres puedes hacer cualquier cosa y ser lo que quieran", dijo una emocionada Stephanie.

"Debido a todos ustedes, podemos pararnos aquí y hacer otro primer anuncio. El 28 de octubre, más de 50 mujeres de ahora y siempre, participarán en un evento llamado Evolution, el primer PPV para mujeres", señaló la hija de Mr. McMahon.

Tonight on @WWE #Raw @VinceMcMahon @StephMcMahon and @TripleH announced the first ever all-women’s exclusive pay-per-view. #Evolution, will take place Sunday, October 28, 7 pm ET from NYCB LIVE, home of Nassau Veterans Memorial Coliseum in New York & stream live on @WWENetwork pic.twitter.com/yYnzTFOwgx