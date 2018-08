Inés Melchor anunció su retiro del atletismo por esta razón.

Tras 17 años representando al Perú en atletismo, Inés Melchor anunció la fecha de su retiro. La multicampeona sudamericana y panamericana dejará el atletismo en el 2020, después de correr en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“He decidido retirarme del atletismo, la última carrera en la que participaré será la de los Juegos Olímpicos de Tokio (2020). Antes, estaré en los Juegos Panamericanos (Lima 2019), además de otros campeonatos más chicos”, afirmó la atleta.

También reveló cual será el siguiente paso en su vida profesional y no necesariamente el deporte. “He postergado por muchos años al derecho, es momento de ponerme a trabajar en eso. Ya dediqué 17 años de mi vida al atletismo”, señaló.

Finalmente, reveló que está en una etapa donde tiene otros objetivos en mente. “El mismo esfuerzo que le he dedicado al atletismo le voy a dar a mi vida personal y profesional. Ya estoy en edad de formar una familia, no deseo que el tiempo siga pasando. Muchos de los compañeros de mi promoción, ya están ejerciendo. Es por eso que he decidido solo correr hasta el 2020”.

Inés Melchor realizó este anuncio a pocos días del estreno de “Prueba de fondo”, un documental acerca de su vida, el cual se podrá ver en el Festival de Cine de Lima desde el 3 de Agosto.

EL DATO

Inés Melchor participó en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), Londres (2012) y Río de Janeiro (2016).