UFC 227 EN VIVO vía FOX Action: TJ Dillashaw vs Cody Garbrandt por cinturón peso gallo | HORA-CANAL

El UFC 227 se celebrará este sábado 4 de agosto (5.30 p.m. [preliminares] y 9.00 p.m. [estelares] - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports, FOX Action Play, UFC y Fighting Sports Network) en el octágono del Staples Center de Los Ángeles (California), Estado Unidos, con la revancha entre los peleadores TJ Dillashaw y Cody Garbrandt, quienes volverán a luchar por el cinturón de la división peso gallo.

Amigos y rivales, la última vez que TJ Dillashaw y Cody Garbrandt ocurrió el pasado 17 de noviembre de 2017 durante el UFC 217. Cuando parecía que Gardbrandt tenía dominada la batalla por su actuación en el primer round, Dillashaw sorprendió en el siguiente asalto con un nocaut espectacular para esta rivalidad.

En la previa del UFC 227, Cody Garbrandt aseguró que volverá a tener en sus manos el cinturón de peso gallo ya que, según él, TJ Dillashaw es un peleador "muy inmaduro y sin clase".

“No tiene clase, eso es TJ Dillashaw, siempre ha sido así. Eso es lo que es. No tenía clase. Gane o pierda, cuando superé a Dominick Cruz, le di mi respeto. TJ está en mi cara y se esfuerza en mi equipo, actuando como un pequeño estúpido. Recuerdo cada cosa, eso es lo que me motivó en todo este campamento, TJ poniéndose en cara después de esa pelea”, dijo Cody Garbrandt.

TJ Dillashaw, por su parte, no se quedó callado y también dio su opinión sobre su excompañero de entrenamiento, Cody Garbrandt.

“Sé que soy el mejor peso gallo de todos los tiempos. Tengo una derrota por decisión dividida contra Dominick Cruz en una pelea que pensé que había ganado. Soy el mejor peso gallo del mundo. Voy a hacer que Cody Garbrandt sea irrelevante en esta división. Voy a finalizarlo. No tiene barbilla, no tiene ninguna técnica”, manifestó TJ Dillashaw en el UFC 227.

UFC 227: CARTELERA OFICIAL (FOX ACTION)

Cartelera estelar (FOX Action)

Peso gallo: TJ Dillashaw (c) vs. Cody Garbrandt

Peso mosca: Demetrious Johnson (c) vs. Henry Cejudo

Peso medio: Thiago Santos vs. Kevin Holland

Peso paja femenino: Polyana Viana vs. JJ Aldrich

Peso pluma: Cub Swanson vs. Renato Moicano

Tarjeta preliminar (Fox Sports 1)

Peso gallo: Pedro Munhoz vs. Brett Johns

Peso gallo: Ricky Simon vs. Montel Jackson

Peso gallo: Ricardo Ramos vs. Kyung Ho Kang

Peso pluma: Matt Sayles vs. Sheymon Moraes

Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass)

Peso mosca: Jose Torres vs. Alex Perez

Peso paja femenino: Danielle Taylor vs. Zhang Weili

Peso gallo: Marlon Vera vs. Wuliji Buren

UFC 227: HORARIO, PAÍS POR PAÍS

España: 00:30 a.m. / 4:00 p.m. (domingo 5 de agosto)

Estados Unidos (Washington): 18:30/15:30 horas (EDT) / 22:00/19:00 (PDT)

Estados Unidos (Texas):

México: 5:30 p.m. / 9:00 p.m.

Chile: 6:30 p.m. / 10:00 p.m.

Colombia: 5:30 p.m./ 21:00 horas

Argentina: 19:30:00 horas / 23:00 horas

Perú: 17:30 horas / 21:00 horas

Caracas: 18:30 / 22:00 horas

Managua: 16:30 / 18:00 horas

UFC 227: FOX Sports - Preliminares

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 227: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 227: FOX Action - Maind card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 226: Fox Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

México (TDT): Canal 38.1 (Argentina)

Satélite

Chile (TuVes HD): Canal 530 (SD)

Ecuador (CNT TV): Canal 800 (HD)

Cable

Bolivia (Tigo Star): Canal 716 (HD)

Ecuador: Canal 93 (SD) y Canal 593 (HD)

Perú: Canal 69 (SD) y Canal 526 (HD)

Ecuador (Grupo TV Cable): Canal 212 (SD) y Canal 307 (HD)

UFC 227: GUÍA TV DE CANALES, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

España (domingo 8 de abril): 0.30 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (Main card)

España: 4.00 a.m. (Main card) domingo 8 de julio

Ecuador: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Argentina: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Chile: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Brasil: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Uruguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

México: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m. (preliminares) ; 7.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva Jersey): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva York): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Bolivia: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

República Dominicana: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Paraguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Puerto Rico: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Venezuela: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Honduras: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Guatemala: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

El Salvador: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Nicaragua: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

GUÍA TV - UFC 227

La transmisión del evento UFC 227 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 227 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 227 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network. Mientras que en España lo hará UFC Fight Pass.