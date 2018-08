Ronda Rousey gana título en la WWE y hace historia. Entérate de qué se trata

Ronda Rousey continúa haciendo historia. La luchadora estadounidense consiguió ayer su primer título de World Wrestling Entertainment (WWE) tras vencer la madrugada del domingo a Alexa Bliss en el evento SummerSlam 2018, con lo que se adjudicó el cinturón de Raw, una de las categorías de la WWE. De esta manera, se convirtió en la primera mujer en ganar la WWE y la UFC.

Hace un mes, Rousey había hecho historia al ser la primera mujer en ingresar al salón de la fama de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Tras la victoria, Ronda celebró con su amiga Natalya y las gemelas Bella, quienes estaban en el ringside de Brooklyn para ver la gran pelea de Rousey.

Esta marca ya la había conseguido antes el peleador estadounidense Brock Lesnar al ganar en 2002 por tres ocasiones la WWE y el campeonato de UFC en 2008. El seis veces campeón mundial de lucha libre también peleó la pasada velada perdiendo el cinturón ante Roman Reigns.

Cabe precisar que no es la primera vez que Rousey intenta quedarse con un título de la WWE. En julio pasado, luchó por el título frente a Nia Jax en el evento Money in the Bank; sin embargo, durante el combate, Alexa Bliss -su rival este domingo- saltó al ring y le arrebató el título a las dos luchadoras convirtiéndose en campeona de la WWE.

EL DATO

Rousey solo lleva cuatro meses en la carrera de la WWE.