Selección Peruana de vóley cayó 3-1 con Cuba y terminó en cuarto lugar del Final Four U20 [VIDEO]

En el Final Four U20 que se viene realizando en el Coliseo Manuel Bonilla, la Selección Peruana de vóley no pudo quedar dentro del podio. La ‘Blanquirroja’ enfrentó a su similar de Cuba en busca de quedarse con el tercer lugar, tratando de repetir lo hecho en el duelo directo anterior, pero no sucedió así.

Desde el primer set, el duelo prometía ser intenso. Las matadoras lograron adelantarse en varios momentos, pero finalmente las cubanas fueron las vencedoras por el marcador de 25 a 21. El segundo set fue igual de parejo, pero al igual que el anterior, la Selección de Cuba venció, esta vez por 25-22.

La Selección Peruana parecía reaccionar, cuando en el tercer set lograron imponerse por 25 puntos a 20. En el cuarta etapa, cuando nuestras representantes tenían la posibilidad de estirar la definición del juego, el ritmo de las visitantes terminaron sobresaliendo y definiendo todo con un 25-18.

De esta forma, la Selección Cubana de vóley termina quedándose con el tercer lugar del Final Four U20, mientras que las ‘Matadorcitas’ con el cuarto puesto del torneo Coliseo Manuel Bonilla. A pesar de la derrota, los hinchas peruanos que se hicieron presentes no dejaron de alentar y felicitaron a las jugadoras.