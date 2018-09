Jeff Hardy sobre los Hardy Boyz: "Estoy seguro de que pronto nos verán de nuevo"

El excampeón de los Estados Unidos, Jeff Hardy, dio una conferencia de prensa en el país norteamericano y consultado acerca de un posible reecuentro con su hermano, no negó que pueda volver a juntarse con él para que vuelvan The Hardy Boyz.

"Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo como The Hardy Boyz. Cuando tuve la cirugía del manguito rotador, Matt tuvo que seguir adelante y hacer algo él solo, e hizo todo lo de 'Woken'. Espero que podamos hacer más cosas así. Espero que podamos reunirnos pronto y hacer más trabajo como ese. Así que estoy seguro de que verán a The Hardy Boyz pronto... O tal vez a los Hardy Men", declaro el boxeador.

Hardy, que ya tiene 41 años de edad, también habló acerca de las superestrellas de 205 Live y resaltó lo siguiente: "Sin dudas Buddy Murphy y Mustafa Ali. Cada vez que me quedo después de SmackDown a ver 205 Live, hacen que me explote la mente. Siguen subiendo el listón y no sé como pueden seguir haciéndolo. Esos dos chicos son increíbles y me encanta verlos".

Por último, habló de Randy Orton, con quien ha quedado demostrado una gran rivalidad entre ambos luchadores desde el Smackdown Live: "El Universo WWE siente mucho respeto por él, así que creo que es algo personal hacia mí. Romperme las mangas y pintarme la cara como un payaso de rodeo. No sé qué problema tiene conmigo y con mis escapes creativos".

Jeff Hardy, Matt Hardy y Lita se unieron y formaron despué de The Hardy Boyz, el TeamXtreme ganando gran popularidad entre los fans y participando en eventos importantes como Royal Rumble.