Tiger Woods comienza a salir del 'infierno' en el golf: volvió a ganar un título

Este domingo, Tiger Woods rompió una sequía de cinco largos años y empieza a salir del 'infierno' deportivo en el que estuvo sumergido. El otrora monarca absoluto del golf ganó este último fin de semana el Tour Championship, con lo que empieza a dejar atrás los recuerdos de sus cuatros cirugías a la espalda y los problemas colaterales que ellas le generaron.

"He tenido que luchar durante todo el día pero me ha encantado esta jornada. Cada parte de ella. La pelea, la lucha, las duras condiciones… Era un gran desafío a principios de año el pensar que podía volver a ganar, pero a lo largo de las competiciones vi que era posible", expresó el golfista estadounidense de 42 años.

A pesar de no destacar, con una tarjeta de 71 golpes, uno por encima del par, el 'Tigre' había hecho los deberes en las tres anteriores para finalizar el torneo con 269, a dos de su compatriota Billy Horschel (271) y con cuatro de margen sobre el también norteamericano Dustin Johnson (273), segundo y tercero respectivamente. Woods alcanzó el 80.º título de su carrera y se quedó a únicamente dos del récord absoluto de su compatriota Sam Snead.

Con este logro cortó una mala racha de 4 años, en los que tuvo que someterse a cuatro cirugías en su espalda, un controvertido y televisado divorcio y una detención hace apenas un año al quedarse dormido en su auto bajo los efectos de los medicamentos y los antidepresivos. "Lo peor fue no saber si iba a poder vivir sin dolor. Me preguntaba si un día podría sentarme, levantarme o estirarme sin sentir dolor. No quería vivir así. Jugar al golf me parecía imposible (...) El mero hecho de jugar y volver a ser competitivo era ya un éxito. Los que son cercanos a mí y algunos jugadores saben lo que he recorrido, lo difícil que ha sido para mí simplemente volver a jugar",

EL DATO

Woods debutó en el golf profesional en 1996.