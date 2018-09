'Mou' tomó esta radical decisión tras las últimas declaraciones de Pogba

Se desató la guerra. La relación entre José Mourinho y Paul Pobga está cada vez más tensa y todo indica que solo es cuestión de días para que 'corten palitos'. En esta oportunidad, el estratega luso le clavó un puñal al francés donde más le duele.

Según medios británicos, 'The Special One' le quitó la cinta de capitán a Pogba tras sus últimas declaraciones en el empate ante Wolves, correspondiente por la fecha 6 de la Premier League. 'La Pantera' y 'Mou' no se pueden ver ni en pintura.

"Estábamos ganando 1-0 y todo era positivo para nosotros. Sin embargo, nos echamos atrás para defender y no volvimos a exhibir el nivel mostrado en la primera parte. No soy el técnico, pero creo que tenemos muchas más alternativas para mostrar en el campo", afirmaba el galo. La respuesta del portugués no se hizo esperar.

Ante ello, Mourinho le habría comunicado al vestuario que Pogba no volverá a portar más el brazalete. "Pogba no será el capitán porque no representa lo que es un capitán y el Manchester United es más grande que nadie", según señalan 'The Times' y 'Daily'.

EL DATO:

Paul Pogba disputó apenas 7 partidos en su primera temporada en el Manchester United.