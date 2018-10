McGregor vs Khabib EN VIVO la 'Pelea del Siglo' de UFC 229 en el T-Mobile Arena [Pronósticos]

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov protagonizarán la denominada ‘Pelea del Siglo’ en el UFC 229, un evento PPV de la UFC que se realizará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Desde las 9 p.m. (hora peruana y mexicana), podrán seguir todas las incidencias del main card. ¿Quieres ver el McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE? No te pierdas la cobertura de Libero sobre la competencia de MMA.

El UFC 229 es uno de los eventos que más protagonismo ha ganado en los últimos años. El campeón del peso ligero, Khabib Nurmagomedov, buscará sacar lustre a su título luego de enfrentar al exdueño de dicha categoría, el irlandés y siempre polémico, Conor McGregor.

Pero ¿Quién finalmente será el ganador de la pelea? Libero te explica las cinco razones por las que - cualquiera de los dos - puede ser el vencedor de esta noche.

1. Patada frontal.

El alcance de las extremidades superiores e inferiores de McGregor es una de las principales ventaja que posee debido a su gran flexibilidad y velocidad. El irlandés deberá de evitar los derribos y el clinch (llaves), opciones que podrían llevarlo a la derrota. El uso de la patada frontal le ha permitido en sus peleas tener el tiempo necesario para ubicar el momento exacto y preciso de asentar el decisivo golpe.

2. Cruce de Izquierda

Es uno de los mejores golpes de McGregor. No solo por las combinaciones que puede utilizar en base a los movimientos y rotaciones dentro del ring, sino porque también consta de una buena defensa y puede ser reutilizada para devolver el 'daño' en caso intenta el rival de noquearlo. Fue así como derribó a José Aldo.

3. Defensa contra el derribo

Ya habíamos hablado sobre la flexibilidad de las extremidades de McGregor y ello no solo sirve para atacar sino también para evitar los fatales derribos. Uno de sus principales bajones es entrar al clinch, allí, 'Nurma' parte con ventaja. Y aunque el irlandés ha confesado que no sería un error irse a lona con su rival de turno, podría ser fatal para sus aspiraciones.

4. Mentalidad

McGregor es conocido por ser un peleador hablador dentro y fuera del campo. Es un experto para meterse en la cabeza de los rivales y sacarlos de concentración. Buscará ese mismo método para 'bajarse a Nurmagomedov, así como lo hizo con Eddie Álvarez.

5. Cardiovascular

La fortaleza defensiva así como el juego de piernas de Conor es un privilegio que siempre saca lustre. Solo una pelea en su carrera ha llegado al quinto asalto y terminó por ganarlo.

Khabib Nurmagomedov

1. Protección del cruce de izquierda de McGregor

Khabib Nurmagomedov deberá de protegerse del alcance del brazo izquierdo de McGregor (1.88 metros). El ruso deberá de evitar las combinaciones y precisiones del irlandés. Tendrá que ser más inteligente y no entrar a su juego: un upper cruzado podría ser el fin de la pelea.

2. Clinch y derribos

El clinch y los derribos es uno de los puntos fuertes del ruso. Deberá de exprimir al máximo su Grappling para llevar a la desesperación a McGregor. Su dominio de pelea buscando el estilo sumo - que consta atacar y anular las extremidades inferiores - podría ser clave: al irlandés le gusta pelear parado.

3. Llaves

Khabib deberá de buscar la sumisión. Las tres derrotas profesionales de Conor McGregor tienen el común que terminaron en una llave fatídica para el irlandés. Justamente, la última, fue ante Nate Díaz, que a pesar no ser un especialista en el estilo, terminó con McGregor mediante una estrangulación.

4. Control del centro de la arena

En un muy pocas ocasiones se le ha visto a 'The Notorious' pegado hacia las rejas. Es que justamente, el irlandés, busca la amplitud de sus habilidades así como el espacio necesario para poder desenvolverse. Si Khabib anula y le reduce los espacios, será fácil de presionarlo y llevarlo hacia la lona.

5. Cardiovascular

Khabib es otro que posee una gran capacidad y resistencia física. Y aunque se desconoce como llegaría a un quinto round, la intención del ruso es terminar la contienda sin gastar demasiada energía. Se deberá de solidificar y temporizar los esfuerzos.

