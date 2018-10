McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE por el título de peso ligero en el UFC 229.

Conor McGregor se enfrenta a Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 por el título de peso ligero este sábado 6 de octubre a las 9:00 p.m. vía Fox Action. La pelea se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

'The Notorious' regresa al ring después de 23 meses y de la mejor manera, por campeonato de la división más codiciada de la UFC. El peleador irlandés mantiene un récord de 21 victorias (13 TKOs, 5 KOs, 2 Decisiones, 1 Sumisión), y 3 derrotas por sumisión.

Este enfrentamiento mostrará un choque de estilos. McGregor apostará por su talento en la pelea de pie, donde intentará noquear a su oponente. Sin embargo, el luchador nacido en Dublín entra en aprietos cuando el duelo se lleva al suelo, el cual es la especialidad de Khabib Nurmagomedov.

El 'Ruso Invencible' viene de conseguir el titulo tras vencer a Al Iaquinta el pasado 7 de abril, defendiendo su cinturón por primera vez. Khabib mantiene un récord profesional de 26 victorias y cero derrotas e intentará extender su racha de invicto.

La rivalidad que han ido mostrando ambos luchadores en los últimos días se intensificó durante el pesaje de la pelea. En medio del careo entre el irlandes y el ruso, McGregor intentó darle una patada a Khabib generando un caos en el momento.

Perú: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

España: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

España (Islas Canarias): 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Brasil: : 12.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Italia: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

