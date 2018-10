McGregor vs Khabib EN VIVO: sigue en directo los pesajes de este viernes por el UFC 229 | Las Vegas

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO: subirán a la báscula este viernes 5 de octubre (7.00 p.m. - hora peruana) durante la ceremonia de pesajes a realizarse en el T-Mobile Arena de las Vegas. Ambos deberán marcar 70.3 kilos (155 libres) para que la pelea por el título peso ligero sea oficial en el UFC 229.

Se espera que hay gran cantidad, sobre irlandeses, en los pesajes de Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. La pelea ha sido catalogado como la mejor del año de las Artes Marciales Mixtas (MMA). 'The Notorious' regresa al octágono tras casi dos años de ausencia y tendrá una dura prueba frente a 'The Eagle', quien nunca ha perdido una de sus 26 peleas y hoy por hoy es el vigente campeón del cinturón peso ligero del UFC.

De no haber ningún inconveniente, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov solo tendrá que entrar al octágono y dar lo mejor de sus técnicas de combate en el main card del UFC 229. El evento se llevará a cabo este sábado 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas y será transmitido por los canales UFC Fight Pass, FOX Sports (Preliminares) y FOX Premium Action (Estelares).

En la última conferencia realiza el jueves 3 de octubre, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov no pudieron verse a la hora acordada por Dana White, presidente del UFC, ya que el peleador irlandés llegó una media hora tarde; mientras que el ruso fue puntual y, a diferencia de Eddie Álvarez, prefirió abandonar el escenario sin antes amenazar con acabar con su rival en el UFC 229.

Las casas de apuestas de la batalla entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov están divididas. Sin embargo, la mayoría aguarda por una victoria del ruso. No obstante, nunca se sabe con la temible 'zurda' del irlandés que, probablemente, haya mejorado en precisión, potencia y velocidad tras los entrenamientos de boxeo que tuvo luego de su pelea con Floyd Mayweather.

Además de Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, también asistirán los demás peleadores que aparecen en las cartelera del UFC 229. También tendremos a la coestelar que conformarán Tony Ferguson y Anthony Pettis.

HORARIO DE LOS PESAJES DEL UFC 229: MCGREGOR VS. KHABIB

Perú: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Inglaterra: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Italia: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Francia: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Portugal: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 6 de octubre)