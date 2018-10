McGregor - Khabib VER EN VIVO vía FOX Premium Action y DirecTV Sports: Día, Horario, TV online y cartelera del UFC 229 | Peso ligero

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO: lucharán por el cinturón de la división peso ligero que, por ahora está en poder del ruso, en el combate estelar del UFC 229. Ambos prometen emocionar a todos sus fanáticos en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

Después de casi dos años de ausencia, Conor McGregor volverá a meterse a la jaula del octágono con el único propósito de recuperar el centro del UFC frente a Khabib Nurmagomedov, quien nunca ha perdido a nivel profesional en las Artes Marciales Mixtas: lleva 26 victorias (sin perder un solo round).

#UFC229: Conor McGregor nos enseña que la excelencia está en la actitud. ¿Estás de acuerdo con él? pic.twitter.com/vgE0kJD664 — UFC Español (@UFCEspanol) 3 de octubre de 2018

La transmisión ONLINE del combate entre Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov será a través de la televisión de pagar -el PPV- para los países de Estados Unidos y España; mientras que en Perú se podrá disfrutar en directo a través de los canales FOX Sports, FOX Premium Action y DirecTV Sports.

Las preliminares de la pelea Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov iniciarán a partir de las 5.30 (hora peruanas) y el estelar del UFC 229 se llevará a cabo desde las 9.30 p.m.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL UFC 229: CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Perú: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

España: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

España (Islas Canarias): 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Brasil: : 12.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Italia: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 7 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV UFC 229: CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Premium Action (estelares)

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO y FOX Action

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Uruguay: Canal 10, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Colombia: Win Sports, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

CARTELERA DEL UFC 229 MAIN CARD (FOX ACTION): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Khabib Nurmagomedov (c) vs Conor McGregor – Lightweight

Tony Ferguson vs Anthony Pettis – Lightweight

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes – Light Heavyweight

Derrick Lewis vs Alexander Volkov – Heavyweight

Michelle Waterson vs Felice Herrig – Women’s Strawweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Sean O'Malley vs José Alberto Quiñónez – Bantamweight

Sergio Pettis vs Jussier Formiga – Flyweight

Vicente Luque vs Jalin Turner – Welterweight

Aspen Ladd vs Tonya Evinger – Women’s Bantamweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya – Women’s Bantamweight

Scott Holtzman vs Alan Patrick – Lightweight

Gray Maynard vs Nik Lentz – Lightweight

Ryan LaFlare vs Tony Martin – Welterweight

UFC 229: FOX Sports - Preliminares

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 229: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 229: FOX Premium Action - Main card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 229: FOX Premium Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

México (TDT): Canal 38.1 (Argentina)

Satélite

Chile (TuVes HD): Canal 530 (SD)

Ecuador (CNT TV): Canal 800 (HD)

Cable

Bolivia (Tigo Star): Canal 716 (HD)

Ecuador: Canal 93 (SD) y Canal 593 (HD)

Perú: Canal 69 (SD) y Canal 526 (HD)

Ecuador (Grupo TV Cable): Canal 212 (SD) y Canal 307 (HD)

¿CÓMO VER EL UFC 229 EN VIVO Y DIRECTO?

La transmisión del evento UFC 229 estará a cargo por el canal de Fox Premium Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 229 en alta definición HD por el canal Fox Premium Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 229 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.