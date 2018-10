McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE GRATIS: hora, transmisión, conferencia y entrenamiento abierto (work out) en Las Vegas del UFC 229

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO vía YouTube: este jueves 4 de octubre será la transmisión en directo, a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana), del entrenamiento abierto (work out) y la última conferencia de prensa promocional para el UFC 229 en el Park Theatre de Las Vegas. La pelea se realizará el próximo sábado 6 de octubre en el T-Mobile Arena de dicha ciudad.

Con motivos para vender tickets y las suscripciones del Pague Por Ver (PPV), el presidente de UFC Dana White organizará el clásico work out para promocionar la batalla entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Ambos comandarán el main card del UFC 229.

¿CÓMO VER GRATIS EL WORK OUT DE CONOR MCGREGOR Y KHABIB NURMAGOMEDOV VÍA YOUTUBE?

Los entrenamientos abiertos de UFC 229 se llevarán a cabo dentro del Park Theatre (3770 South Las Vegas Blvd.) y el ingreso es GRATIS y abierto para todo el público en general. Las personas que no se encuentran en la mencionada ciudad de los Estados Unidos también podrán ver el entrenamiento de Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov a través del canal de YouTube.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL ENTRENAMIENTO ABIERTO Y CONFERENCIA DEL UFC 229

Perú: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Uruguay: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Brasil: : 9.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Italia:1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Francia:1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Portugal: 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

HORARIO EN VIVO DEL ENTRENAMIENTO DE MCGREGOR Y KHABIB POR UFC 229

Entrenamiento de Khabib Nurmagomedov: 6.30 p.m.

Entrenamiento de Anthony Pettis: 7.00 p.m.

Entrenamiento de Tony Ferguson: 7:30 p.m.

Entrenamiento de Conor McGregor: 8.00 p.m.

Conferencia del UFC 229: 8.30 p.m.

TRANSMISIÓN EN VIVO DEL ENTRENAMIENTO ABIERTO DE CONOR MCGREGOR - ¿DÓNDE SE LLEVA A CABO?

El entrenamiento abierto más reciente de Conor McGregor se llevará a cabo en el Park Theatre de Las Vegas.

CARTELERA DEL UFC 229 MAIN CARD (FOX ACTION): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Khabib Nurmagomedov (c) vs Conor McGregor – Lightweight

Tony Ferguson vs Anthony Pettis – Lightweight

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes – Light Heavyweight

Derrick Lewis vs Alexander Volkov – Heavyweight

Michelle Waterson vs Felice Herrig – Women’s Strawweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Sean O'Malley vs José Alberto Quiñónez – Bantamweight

Sergio Pettis vs Jussier Formiga – Flyweight

Vicente Luque vs Jalin Turner – Welterweight

Aspen Ladd vs Tonya Evinger – Women’s Bantamweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya – Women’s Bantamweight

Scott Holtzman vs Alan Patrick – Lightweight

Gray Maynard vs Nik Lentz – Lightweight

Ryan LaFlare vs Tony Martin – Welterweight