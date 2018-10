UFC: Vladimir Putin felicitó a Khabib por 'destrozar' a Conor McGregor

El presidente de Rusia Vladimir Putin recibió este miércoles 10 de octubre durante el foro "País de Deportes en la ciudad de Ulyanovsk" al peleador Khabib Nurmagomedov, acompañado por su padre Abdulmanap, para felicitarlo por su notable triunfo sobre Conor McGregor en el 'main card' del UFC 229, evento que se realizó el último sábado 6 en el octágono del T-Mobile Arena, de Las Vegas.

Según una traducción de RT Sports, Vladimir Putin dijo que la victoria de Khabib Nurmagomedov sobre Conor McGregor era "digna y convincente".

Al referirse a los comentarios realizados recientemente por Abdulmanap sobre la posibilidad de imponer un castigo más severo para su hijo que la propia UFC o la Comisión Atlético de Nevada, Vladimir Putin le dijo al padre de Khabib Nurmagomedov que no sea tan severo con el castigo.

Russian president Vladimir Putin has met Khabib today to congratulate him on his UFC victory over Conor Mcgregor. pic.twitter.com/cHAinePq3I