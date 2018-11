Manny Pacquiao, claro y directo, a Floyd Mayweather: "¡Dame la revancha!"

Manny Pacquiao se enteró de la nueva pelea de Floyd Mayweather -ante Tenshin Nasukawa el próximo 31 de diciembre- y volvió a manifestar su deseo de tener una revancha de la llamada 'Pelea del Siglo' con el estadounidense tras la que sostuvieron ambos boxeadores en 2015. El filipino jura que no se cansará de insistir en los próximos días pues ya piensa en el retiro profesional.

"No puedo retirarme con tranquilidad con esa derrota", dijo Manny Pacquiao durante una entrevista ofrecida para la BBC de Londres.

“Pienso en tener una revancha y que quede claro quién ganará la pelea, porque en la primera oportunidad no quedó muy claro quién fue el vencedor. No tiró muchos golpes y ganó la pelea. Tuve una lesión en mi hombro, pero esta vez no habrán excusas", aseguró Manny Pacquiao en el marco de su visita a la Universidad de Oxford, donde también reveló que hay buen panorama para negociar un segundo batalla con Floyd Mayweather.

"Él (Floyd Mayweather) peleará en diciembre y yo en enero. Así que hay una gran posibilidad después de ello para que discutamos el próximo año sobre una revancha", agregó Manny Pacquiao.

Manny Pacquiao tendrá acción entre las dos primeras semanas del mes de enero del 2019 y su rival será el boxeador estadounidense Adrien Broner, quien registra 32 victorias y 3 derrotas.