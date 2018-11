WWE Survivor Series EN VIVO: incidencias del evento PPV de este domingo

EN VIVO

LA PREVIA

La WWE realizará este domingo 18 de noviembre el evento Survivor Series 2018 en el Staples Center de Los Angeles, California en un evento PPV especial debido a que las más grandes superestrellas de Raw y SmackDown se enfrentarán cara a cara. El show se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de Fox Action y las incidencias en Libero.pe.

El combate estelar de la jornada será épico, ya que se medirán los máximos campeones de las dos marcas: Brock Lesnar vs Daniel Bryan. El popular 'yes' dio el batacazo el martes anterior al derrotar a AJ Styles y adueñarse del título mundial. Sin embargo, 'La Bestia' llega con furia y parte como favorito a llevarse el triunfo.

La división femenina también estará de candela con el terrible duelo entre Ronda Rousey y Charlotte. Y es que la primera rival de la ‘Mujer más mala del planeta’ iba a ser Becky Lynch, pero un golpe de Nia Jax hizo que se perdiera el Survivor Series. La irlandesa eligió a la hija de Ric Flair como su reemplazo y será una lucha de ensueño.

Otra batalla impredible será la que protagonizarán Seth Rollins y Shisuke Nakamura. El resultado es un misterio, ya que ambos peleadores nunca se han visto dentro del cuadrilátero. No obstante, el 'Arquitecto' tiene la mente en Dean Ambrose y el japonés planea usar eso en su contra.

CARTELERA SURVIVOR SERIES

- Brock Lesnar vs. Daniel Bryan: Campeón Universal vs. Campeón de WWE

- Ronda Rousey vs. Charlotte Flair: Campeona de Raw vs. Representante de SmackDown

- Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura: Campeón Intercontinental vs. Campeón de los Estados Unidos

- Combate tradicional masculino de 5 vs. 5: Equipo Raw (Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Bobby Lashley y Finn Bálor) vs. Equipo SmackDown (The Miz, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe y Shane McMahon)

- Combate tradicional femenino de 5 vs. 5: Equipo Raw (Nia Jax, Tamina, Natalya, Ruby Riott y Mickie James) vs. Equipo SmackDown (Asuka, Carmella, Naomi, Sonya Deville y ???)

- Authors of Pain vs. The Bar: Lucha entre campeones por parejas

- Buddy Murphy (c) vs. Mustafa Ali: Campeonato Crucero

- Combate tradicional por parejas (Kickoff): Equipo Raw (Bobby Roode, Chad Gable, Lucha House Party, The Ascension, The Revival y The B-Team) vs. Equipo SmackDown (The Usos, SAnitY, The Colons, Luke Gallows y Karl Anderson)

HORARIOS SURVIVOR SERIES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.30 p.m.

Estados Unidos: 5.30 p.m. (ET) / 2.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (al día siguiente)

CANALES SURVIVOR SERIES

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

GUÍA TV SURVIVOR SERIES

La transmisión del evento WWE Survivor Series 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.

También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Survivor Series 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Survivor Series 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE SURVIVOR SERIES EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Survivor Series 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis de miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.