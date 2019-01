Pacquiao vs Broner EN VIVO: así pagan las casas de apuestas para la pelea en Las Vegas [VIDEO]

Carlos Salinas

Enviado especial de Líbero en Las Vegas

Desde Las Vegas, LÍBERO da a conocer las cuotas de las casas de apuestas para la pelea Pacquiao vs Broner, la cual pondrá en juego el título mundial de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).Pacquiao estará defendiendo su corona y es amplio favorito para alzarse con la victoria, según las casas de apuestas.

Carlos Salinas, enviado especial de Líbero en Las Vegas, detalla que la casa de apuestas del MGM Grand Casino le otorga a Pacquiao una diferencia de 3 a 1 arriba.

Vale decir, la victoria de Pacquiao paga 1.44 y el triunfo de Broner otorga 3.38. Del mismo modo, se puede apostar para ver si hay nocaut,por nocaut técnico, si llegan a los 11 rounds, así como si no llegan a los 11 asaltos o si finaliza en empate.

Adrien Broner, más conocido como 'The Problem' tiene un récord de 33 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empate y 1 no contest. Además, ha tenido varios títulos mundiales, entre ellos el ligero junior de la WBO, el ligero de la WBC y el welter ligero de la WBA.

La trasmisión de esta lucha se podrá observar este sábado 19 por la señal de FOX Premium a partir de las 9 p.m.

En tanto, la casa de apuestas Bet365 también le da ventaja a Pacquiao (1.28) frente a Broner (3.75).

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Santo Domingo: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)