Pacquiao vs. Broner EN VIVO ONLINE: Horarios, canales de TV, cartelera, PPV y programación completa de la pelea en el MGM de Las Vegas

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner VER EN VIVO ONLINE: 'Pacman' y 'The Problem' rompen fuegos en lo que refiere a los máximos eventos del de este 2019. Ambos se enfrentarán este sábado 17 de enero en el ring del MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, por el cinturón peso wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). La cobertura para Perú y Latinoamérica lo tendrá el canal exclusivo FOX Premium Action (disponible en Claro TV, Movistar y DirecTV Sports). En tanto, el servicio PPV Showtime se hará cargo de las trasmisión en los Estados Unidos.

Manny Pacquiao, único boxeador en la historia del deporte que se ha coronado en ocho categorías diferentes, viene de vencer al argentino Lucas Matthysse en julio del 2018. A sus 40 años, el también senador de su país, Filipinas, saldrá a defender su cinturón peso wélter de AMB frente al polémico norteamericano Adrien Broner.

"Sigo teniendo ese instinto asesino y ese fuego en mis ojos. Esa agresividad, el interés en mi carrera continúa ahí al 100%. La velocidad y la fuerza, también", dijo Manny Pacquiao.

"Aún no tengo un plan. Estoy muy concentrado en esta pelea con Adrien Broner. Es el tipo de boxeador al que no quieres subestimar o tomar a la ligera", aseguró 'Pacman'.

Adrien Broner, por su parte, ha sido campeón en cuadro divisiones diferentes y exposeedor de dos títulos de la AMB, promete enviar al retiro a Manny Pacquiao. ¿Lo conseguiría? 'The Problem', apodo de Broner, tiene 11 años menos que 'Pacman'. asegura estar en su mejor forma y afirma que la clave de su victoria estará en la velocidad para esquivar y conectar golpes sobre el filipino.

Manny Pacquiao registra 60 victorias, 7 derrotas y 2 empates como boxeador profesional; mientras que Adrien Broner acumula 33 triunfos, 3 derrotas, 1 empate y 24 nocauts.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Santo Domingo: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

CARTELERA: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

FOX PREMIUM ACTION EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar: Canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

FOX PREMIUM ACTION HD EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

SHOWTIME PPV EN DIRECTV PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 545 (Este; SD/HD)

Canal 546 (Oeste SD/HD)

Canal 547 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 548 (Showcase; SD/HD)

Canal 549 (Showtime Extreme; SD/HD)

Canal 550 (Showtime Beyond ; HD)

Canal 551 (Showtime Next; HD)

Canal 552 (Showtime Women; HD)

Canal 1545 (VOD)

SHOWTIME PPV DISH NETWORK PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 318 (Este; SD/HD)

Canal 319 (Oeste; SD/HD)

Canal 32 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 321 (Showcase; SD/HD)

Canal 322 (Showtime Extreme)

Canal 323 (Showtime Beyond)