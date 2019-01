WWE Royal Rumble 2019: Estos son los rumores del primer evento del año

Royal Rumble está cada vez más cerca y los rumores van y vienen. Los medios digitales americanos han soltado todo tipo de especulaciones sobre los resultados del evento. La cuenta oficial de Wrestle Votes, ha publicado que la WWE estaría preparando una gran sorpresa para esta velada. Una de ellas sería la aparición de Roman Reigns, pero el periodista de PW Insider, Mike Johnson, ha desmentido que Reigns este presente. "Me han dicho que Roman Reigns no estará allí este fin de semana. Nunca estuvo involucrado en ningún plan creativo", informó Johnson.

Mientras tanto en el Royal Rumble Femenil se podría ver en acción a Maryse, quien se perdió a Batalla Real de 2018 por su embarazo. Maryse fue vista en Phoenix a lado su pareja The Miz. Por la parte masculina, hay varios nombres sobre la mesa que podrían ser incluidos en la Batalla Real. El más nombrado en las últimas horas ha sido el de Tye Dillinger, superestrella de SmackDown, asimismo, Kurt Angle, medallista olímpico en 1996, y otros como Bray Wyatt, Erick Rowan, Luke Harper, Matt Hardy y The Velveteen Dream. Tanto Kevin Owens y Sami Zayn han quedado descartados, debido a que aún no se recupera.

¿KENNY OMEGA EN LA BATALLA REAL?

En últimos días se ha hablado de que Omega tuvo una oferta de parte de WWE, este rumor creció más con el anuncio su partida de la NJPW; pero el gran problema para él es que su contrato con la empresa japonesa acaba el 31 de enero y es imposible que llegue al evento.

LAS CANTERAS DE LA WWE

Muchos de los luchadores de NXT podrían aparecer, como ya pasó en ediciones anteriores, ellos serían: Tomasso Ciampa, Johnny Gargano,Adam Cole, Kassius Ohno, Velvet Dream.