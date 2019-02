WWE RAW: Vince McMahon suspende a Becky Lynch y la deja fuera de Wrestlemania 35 [VIDEOS]

EN VIVO

¡Así termina Monday Night Raw!

- ¡NADIE ENTIENDE NADA! Mr. McMahon levanta la mano a Charlotte y dice que ella será la nueva campeona femenina de Raw.

- Becky Lynch se pierde Wrestlemania 35 y Vince McMahon muestra a su reemplazo: CHARLOTTE FLAIR

- "Yo soy el hombre, no tu", dice Mr. McMahon y SUSPENDE A BECKY LYNCH POR 60 DÍAS.

- ¡EL JEFAZO! Vince McMahon sale en escena y dice que él no acepta las disculpas de Becky Lynch y la SUSPENDE POR 60 DÍAS.

- ¡LA CAMPEONA! Triple H y Stephanie McMahon se retiran y aparece Ronda Rousey para encarar a Becky Lynch.

- Triple H y Stephanie McMahon confirman: BECKY LYNCH VS RONDA ROUSEY EN WRESTLEMANIA 35.

- ¡PERDÓN! Becky Lynch se disculpa con Triple H y Stephanie McMahon.

- Salen Triple H y Stephanie McMahon reaparecen y se ponen cara a cara con Becky Lynch.

- ¡THE MAN! Becky Lynch sale en escena para decir su respuesta.

The Revival son los nuevos campeones en parejas de Raw tras vencer a Bobby Roode & Chad Gable

- ¡LA MÁQUINA ROMPE CARAS! Dash Wilder y Scott Dawson sorprende a Chad Gable con su movimiento especial y ahora sí, la cuenta llega a tres.

- ¡LETAL RESPUESTA! Wilder y Dawson le aplican un brutal bombazo a Bobby

- ¡CASI! Suplex desnucadora de Gable y Roode sobre Wilder, pero la cuenta llega a dos.

- ¡POR POQUITO! Wilder carga a Roode y luego Dawson le rompe la cara.

- Tremenda rompe espina dorsal de Roode sobre Wilder, pero la cuenta llega a dos.

- Bobby Roode revive, entra al ring y deja semi-noqueados a los de The Revival.

- Bobby Roode está lastimado y por más que Dawson y Wilder atacan a Gable, este no se rinde y evita la derrota.

- ¡UFFFF! Wilder saca del ring a Bobby Roode y aprovecha para atacar a Chad Gable con un mortal codazo-quebradora, pero la cuenta llega a dos.

- Chad Gable no se rinde y pese a que es vapuleado por Dawson y Wilder logra hacerles daño.

- ¡ILEGAL! Bobby Roode se queja con el árbitro y hace que Dawson y Wilder ejecuten su movimiento especial ayudandose de las cuerdas.

- ¡ESTÁ CRECIDO! Chad Gable ingresa al ring y masacra a los de The Revival, que no se rinden.

- ¡BRUTAL! Dash Wilder y Scott Dawson están fuera del ring, pero son noqueados por un Chad Gable que se tira de espaldas desde la tercera cuerda.

- ¡LOS CAMPEONES! Bobby Roode agarra a puñetazos a The Revival y luego Chad Gable se tira y aplica un lazo doble desde la parte superior del esquinero,

- Scott Dawson somete a una llave de sumisión a Chad Gable que logra salir y le aplica una llave.

The Revival vs Bobby Roode & Chad Gable: Por el Campeonato de Parejas de Raw

- ¡NO SE RENDIRÁ! Seth Rollins le contesta a Paul Heyman que no le importa lo que diga y que así sea la última lucha de su vida ganará a Brock Lesnar.

- Paul Heyman se burla de Seth Rollins y asegura que Brock Lesnar lo hará trizas en Wrestlemania 35.

- ¿¡BROCK LESNAR!? Paul Heyman sale en escena y presenta a 'La Bestia', pero luego confirma que no está.

- Rollins agrega que su cuerpo siente mucho dolor por la paliza de Lesnar, pero que igual peleará.

- Seth Rollins indica que pase lo que pase luchará contra Brock Lesnar.

- ¡ENDEMONIADO! Seth Rollins vuelve a Raw luego de ser masacrado hace dos semanas por Brock Lesnar.

Finn Bálor, Kurt Angle y Braun Strowman derrotan a Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin

- ¡GOLPE DE GRACIA! Strowman cambia con Finn Bálor, sube a la tercera cuerda y le aplica su movimiento final

- ¡BOMBAZO CRUZADO! Braun Strowman carga a Bobby Lashley y lo tira de espaldas contra la lona.

- ¡ESTÁ DESATADO! Braun Strowman ataca y embiste a todos fuera del ring.

- Finn Bálor es atacado brutalmente, pero sobrevive y al final cambia con Strowman.

- ¡AUCH! Drew McIntyre le aplica otra vez su 'claymore' a Braun Strowman fuera del ring y lo manda por arriba de la barricada.

- Sale otro árbitro y explica a su colega lo sucedido: ¡CONTINÚA LA PELEA!

- Bobby Lashley se recupera y le aplica un bombazo a Finn Bálor, que pese a poner su pie sobre la cuerda el árbitro cuenta hasta tres.

- ¡VUELA! Finn Bálor se tira por encima de las cuerdas sobre Corbin y McIntyre.

- Corbin y McIntyre distraen a Strowman, que termina noqueado fuera del ring.

- Garra brutal seguido por quebradora de Corbin sobre Bálor.

- McIntyre es estrella contra el poste metálica y cae fuera del ring.

- Baron Corbin le hace una llave de sumisión al cuello de Angle.

Finn Bálor, Kurt Angle y Braun Strowman vs Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin

- ¡EL MONSTRUO! Braun Strowman sale en escena y ataca brutalmente a Mc Intyre, Lashley y Corbin.

- ¡EL COMISIONADO! Baron Corbin ataca por detrás a Kurt Angle y comienzan todos a pegarle.

- ¡EL CAMPEÓN OLÍMPICO! Kurt Angle sale en escena a defender a Finn Bálor y aplica suplex alemanes por todos lados.

- McIntyre y Lashley atacan despiadadamente a Finn Bálor.

Finn Bálor gana por descalificación a Drew McIntyre

- El árbitro hace sonar la campana y da por terminada la pelea.

- Finn Bálor empuja a McIntyre sobre el esquinero y prepara su 'Golpe de Gracia', pero es interrumpido por Bobby Lashley.

- Patadas voladoras de Finn Bálor sobre Drew McIntyre y le cae también a Bobby Lashley.

- Drew McIntyre somete a Bálor a una llave tras distraerse con Bobby Lashley.

Finn Bálor vs Drew McIntyre

- Finn Bálor se cruza con Becky Lynch detrás del ring y le da unos consejos sobre su decisión de disculparse o no con Stephanie McMahon y Triple H.

Nia Jax & Tamina son las ganadoras

- ¡FINAL! Nia Jax termina la pelea con una 'sambullida samoana' a Bayley.

- ¡VOLVIÓ! Bayley regresa saca del ring a Tamina y lueo le aplica un 'codazo biónico' y un 'Belly-to-belly' a Liv Morgan.

- Nia Jax vuelve y somete a Sarah Logan a una llave de sumisión.

- Las chicas del Riott Squad hacen de la suya y atacan a Tamina.

- ¡LESIONADA! Sasha Banks es mandada a la barricada y embestida por Ruby Riott y por Sarah Logan, y no puede continuar, así que es auxiliada por los médicos.

- Sasha Banks inicia la pelea con Nia Jax y le tira una cachetada.

Sasha Banks & Bayley vs Nia Jax & Tamina vs The Riott Squad

- Triple H coge el micrófono y le dice a Becky Lynch que tiene hasta el final del show para disculparse.

"¿Vas a escoger luchar por tu sueño o tirarlo todo por la ventana?", @TripleH y @StephMcMahon le dan un ultimatum a @BeckyLynchWWE... O se disculpa o se queda sin combate! pic.twitter.com/ycWL7qA55K — WWE Español (@wweespanol) 12 de febrero de 2019

- ¡THE MAN EXPLOTA! Becky Lynch enfurecida se niega a disculparse y arremete contra los dos.

- Becky Lynch debe disculparse con Stephanie McMahon y con Triple H.

- ¡PERO! Stephanie McMahon conmociona a todos al decir que hay una condición para que Becky Lynch pelee con Ronda Rousey en Wrestlemania 35.

- Stephanie McMahon confirma que Becky Lynch RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA y todo el público enloquece

- ¡EL HOMBRE! Becky Lynch evita que Stephanie McMahon diga los resultados y se aparece en el local.

- Stephanie McMahon confirma que Becky Lynch se acercó a los médicos de la WWE.

- Stephanie McMahon y Triple H inician el Raw de esta noche.

¡Comenzó Monday Night Raw!

LA PREVIA

La WWE llevará a cabo este lunes 11 de febrero un nuevo episodio de Monday Night Raw en las instalaciones del Van Andel Arena de Grand Rapids, en Michigan y tendrá todas las incidencias de cara a Elimination Chamber 2019. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2.

Becky Lynch reaparecerá otra vez en RAW luego de ser suspendida por negarse a reunirse con los doctores de la WWE para que le den el alta médica y así pelee con Ronda Rousey en Wrestlemania 35. Fuertes rumores indican que hoy el mismo Vince McMahon se mostrará ante la irlandesa. ¿Se atreverá a pegarle? Ya lo hizo con su hija Stephanie y Triple H.

Seth Rollins se ausentó la semana pasada y todo indica a que esta noche si estará presente para lanzarle un poderoso mensaje a Brock Lesnar, quien lo atacó brutalmente al día siguiente del Royal Rumble 2019. Y es que se ha confirmado su combate para la ‘Vitrina de los Inmortales’ por el Campeonato Universal.

Finn Bálor fue troleado el lunes anterior debido a que esperaba una oportunidad al título Intercontinental, pero al final terminó peleando con Lio Rush pese a ser brutalmente atacado por su patrocinado, Bobby Lashley. Sin embargo, ganó y ahora quiere arrebatarle el cinturón al ‘Dominador’ y es probable que le hagan caso.

