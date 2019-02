The Undertaker: confirman la aparición del histórico luchador en evento externo a WWE

The Undertaker cada vez está más lejos de la WWE y en la víspera se confirmó que realizará una aparición fuera de la empresa de Vince McMahon. Mark Calaway participará del la convención StarrCast II, previo a un evento de All Elite Wrestling (AEW).



El 'Enterrador' ha sido anunciado para la convención StarrCast II por todo lo alto, en una actividad a tener lugar del 23 al 26 de mayo en Las Vegas.

The Undertaker aparecerá previo a Double Or Nothing, el segundo evento de All Elite Wrestling y que tendrá lugar el próximo 25 de mayo. Coincidentemente, en Las Vegas.



"Sé que hay gente que quizás asuma que esto es un evento de AEW, pero no es verdad. Tenemos wrestlers de empresas de todo el mundo. Starrcast no es exclusivo para los fans de All Elite Wrestling, sino que está abierto a todos los fans del wrestling", dijo al respecto Conrad Thompson, fundador de Starrcast, sobre la participación de The Undertaker.

"Queríamos traer algo especial y único a Las Vegas y no creemos que haya alguien tan especial en este negocio como The Undertaker", agregó.



Cabe señalar que The Undertaker está pactando diferentes apariciones independientes fuera de WWE, en donde ha forjado una larga historia y con la gran cifra de tan solo 2 derrotas en todas sus peleas de Wrestlemania.