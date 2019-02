Michael 'Venom' Page vs Paul Daley EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: Guía de canales de televisión, horarios y cartelera del Grand Prix del Bellator 216

Bellator EN VIVO ONLINE: Michael 'Venom' Page y Paul Daley, los dos peleadores más importantes de la empresa rival de UFC, lucharán este sábado 16 de febrero (10.00 p.m. - hora peruana) en la jaula del Mohegan Sun Arena de Uncasville, Estados Unidos, por los cuartos de final del Grand Prix de Bellator 216. La transmisión estará a cargo por el canal de FOX Sports y para Perú y el resto de países de Latinoamérica; mientras que Paramount Network y el servicio streaming DAZN lo harán para los Estados Unidos. En Inglaterra, se podrá ver vía Sky Sports. Sigue la cobertura del golpe a golpe por Líbero.pe.

Con un récord de 13 victorias y ninguna derrota, el estadounidense Michael 'Venom' Page saldrá con sus mejores técnicas para demostrar que hoy por hoy es el mejor de la compañía Bellator ante el inglés Paul Daley, quien con 40 triunfos, 16 derrotas y 2 empates goza de un gran experiencia en el mundo de las MMA por su épicos combates contra Nick Diaz, Tyron Woodley, Jorge Masvidal y Josh Koscheck.

El vencedor del combate estelar del Bellator 216, sea Michael 'Venom' Page o Paul Daley, será rival del brasileño Douglas Lima, quien viene de vencer al Andrey Koreshkov en la ronda de cuartos. En la otra llave, el canadiense Rory MacDonald, vigente campeón peso wélter de Bellator, buscará ganar al estadounidense Jon Fitch para medirse al brasileño Neiman Gracie, que clasificó a las semifinales gracias a su victoria sobre Ed Ruth.

En Bellator 216 hay otros dos combates muy interesantes: primero con la coestelar que tendrá como protagonistas a Cheick Kongo y Vitaly Minakov; mientras que el experimentado Roy Nelson, ex UFC, se medirá contra el siempre peligroso Mirko Cro Cop.

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Sports.

Estados Unidos: Paramount Network y DAZN.

Inglaterra: Sky Sports.

México: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Colombia: FOX Sports.

Venezuela: FOX Sports-

Uruguay: FOX Sports.

Brasil: FOX Sports y Combate.

Ecuador: FOX Sports.

Paraguay: FOX Sports.

Bolivia: FOX Sports.

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL BELLADOR 216 (FOX SPORTS)

Peso wélter: Michael Venom Page vs. Paul Daley

Peso pesado: Cheick Kongo vs. Vitaly Minakov

Peso pesado: Mirko Cro Cop vs. Roy Nelson

Peso wélter: Yaroslav Amosov vs. Erick Silva

Peso mosca mujeres: Valerie Loureda vs. Colby Fletcher

CARTELERA PRELIMINAR DEL BELLATOR 216 (BELLATOR.COM y BELLATOR MOBILE APP)

Peso pesado: Tyrel Fortune vs. Ryan Pokryfky

Peso wélter: Vinicius De Jesus vs. Rodolpho Barcellos

Peso pactado a 165 libras: Kastriot Xhema vs. Kemran Lachinov

Peso ligero: Pat Casey vs. Nekruz Mirkhojaev

Peso mediano: Reginaldo Felix vs. Justin Sumter

Peso wélter: Rodolfo Neves Rocha vs. Jesse Kosakowski

Peso wélter: Demetrios Plaza vs. Andrews Rodríguez

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Michael 'Venom' Page y Paul Daley vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Action, que suele tener la cobertura de los máximos eventos de Bellator.

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES Y EL MAIN EVENT?

Preliminares a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana)

Bellator 216: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

Bellator 216: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

BELLATOR 216 EN VIVO: MICHAEL 'VENOM' PAGE VS. PAUL DALEY: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO?

La transmisión de las preliminares y el main event del Bellator 216 estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal Paramount Network.



También podrás disfrutar de toda la emoción de Bellator 216 en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).